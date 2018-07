El Falcon de Sánchez se marchó el viernes y regresó el sábado a Castellón

La polémica por el viaje con el avión presidencial de Pedro Sánchez al FIB se acentúa. Tal como ha podido confirmar COPE Castellón este miércoles, el avión oficial del presidente se marchó el viernes del Aeropuerto de Castellón, tras dejar a Sánchez, para regresar el sábado a recogerle. Por tanto, hubo doble viaje... y doble coste para las arcas públicas. Ante la petición de COPE para que el Gobierno se pronunciara ante esta nueva noticia, fuentes gubernamentales han respondido: "Moncloa no comenta". Por tanto, el Ejecutivo no niega la realización de los dos viajes de ida y vuelta por parte del Falcón.

Además, ante la presunta oficialidad de la visita al FIB de Sánchez "para cumplir con su agenda cultural", como decía la vicepresidenta Carmen Calvo, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ni siquiera pudo saludar al presidente del Gobierno. Tampoco a la máxima autoridad municipal le comunicaron que estuviera en el lugar Sánchez, tal y como ha explicado en declaraciones a COPE.

"No tuvimos posibilidad de acercarnos para saludar o estar dentro de alguna presentación", lamenta Marqués. "Me enorgullece que el presidente del Gobierno esté en un festival que se celebra en Benicàssim, pero no comparto en absoluto que no le hayamos podido transmitir cuáles son las necesidades del municipio", por lo que le ha remitido una carta para que pueda conocerlas de primera mano.

UNA VISITA FUERA DE LA AGENDA OFICIAL

El Gobierno se escuda en que Pedro Sánchez cumplió con dos compromisos formales en Castellón el viernes por la tarde: una visita al ayuntamiento de Castellón para ver a la alcaldesa, también del PSOE, y un "encuentro informal" en la sede de la Delegación Territorial de la Generalitat Valenciana con el presidente valenciano Ximo Puig. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo este lunes que Sánchez "tuvo agenda institucional todo el día, y por la noche fue al FIB como si se hubiese sentado en un teatro". "¿Qué tiene de menos esa música, que son miles de ciudadanos que están allí, que los que hubiera en un teatro viendo una ópera?", se cuestionó la vicepresidenta, que insistió en que Sánchez estuvo "todo el día en reuniones", se vio con el presidente de la Generalitat, y "por la noche se acercó a un evento cultural. Es decir, tuvo agenda de cultura por la noche".

Lo cierto es que esa "agenda cultural" no figuraba en la agenda del gobierno que el propio Ejecutivo hizo pública para el pasado viernes. En ella se especifica que Sánchez iba a visitar durante tan solo veinte minutos la alcaldía de Castellón y que después se produciría el encuentro con Ximo Puig. En la nota facilitada por la secretaría de Estado de Comunicación se especificaba que para este acto sólo podía acreditarse la prensa gráfica. No existe mención alguna a la visita durante la noche al FIB que pueda encuadrarse en la "agenda cultural" en la que Carmen Calvo quiso escudarse este lunes.