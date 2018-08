El Consultorio de Pedro Martín (Del 23 al 30 de agosto)

¡Qué placer más orgásmico volver a hacer preguntas! Para empezar el curso, unas fáciles:

- Supuesto 1: Defensa tirado en el suelo, retorciéndose de dolor por una jugada anterior: ¿Contabiliza para una posible situación de fuera de juego?

- Supuesto 2: Delantero tirado en el suelo, en claro fuera de juego, pero retorciéndose de dolor por una jugada anterior; la pelota rebota accidentalmente en él y llega a un compañero en situación legal que marca gol: ¿Seria gol válido?

- Supuesto 3: Alguien del público grita la palabra ¡¡NEYMAR!! y los 22 jugadores al unísono se tiran al suelo simulando lesión grave: ¿podría el árbitro sacar 22 tarjetas amarillas al unísono?

¿Cuál ha sido el campeón que ha eliminado en su periplo a más ganadores de grupo en Champions?

¿ Es cierto que si Messi marca el primer gol del Barça en la temporada ganan la Copa de Europa?

Un saludo a todo el equipo en su vuelta a la radio. Una única pregunta para Pedro Martín.

Quisiera saber el año en que se fundaron y el año en que desapareció alguna, de cada una de las tres selecciones de fútbol españolas siguientes:

Selección española militar

Selección española universitaria

Selección española indoor o de veteranos

Pedro quería hacerte unas preguntas sobre los mundiales de fútbol, a ver si puedes ayudarme. Quiero anotar:

En qué Mundial:

-Los jugadores empezaron a utilizar espinilleras.

-Los postes de las porterías comenzaron a ser ovalados en vez de cuadrados.

-Se comenzaron a utilizar videomarcadores electrónicos para los resultados.

-Comenzaron los árbitros a utilizar el banderín electrónico automatizado

Buenas tardes. Unas preguntas para Pedro Martín.

Tengo entendido que en la temporada 1993/94 se implantó la figura del cuarto árbitro en la Liga española, ¿podrían decirme el partido, jornada y quién ejerció como tal?

Por otra parte, en la Liga 1994/95 también leí que en un Real Madrid-Compostela (1-1) se dio por primera vez el hecho de que ese cuarto árbitro sustituyó al principal, ¿me podrían decir los nombres completos de los dos implicados? (En este caso el árbitro principal y el que lo reemplazó?

Escribía para preguntaros si conocíais algún sitio dónde vendieran camisetas antiguas del Atletico de Madrid. Me explico, me encataría hacer un regalo a mi suegro por lo bien que se ha portado conmigo a lo largo de todos estos años. Su jugador favorito desde siempre ha sido José Armando Ufarte y sé que le haría muchísima ilusión poder tener la camiseta de este jugador. Estoy tratando de buscarla por todos lados pero no la encuentro y he pensado que quizá alguno del equipo conoce alguna tienda dónde vendan esto.

