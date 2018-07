Sergio Jiménez se marcha del FC Cartagena y ha querido despedirse y agradecer a los responsables del club, a sus compañeros, a los aficionados y a los medios de comunicación el cariño que ha recibido en estos años en el primer equipo de la ciudad. No esperaba la decisión que ha tomado el club, pero la asume como algo normal en el fútbol. " Piensan que necesitran un cambio y hay que respeta esa decisión.Siempre he intentado darlo todo, aunque a veces no salió y lo admitó. Siempre intenté ayudar en todo lo posible. No esperaba la decisión. Yo quería seguir, pero me toca seguir fuera de Cartagena", indicaba el canterano cartagenero.

El centrocampista reconoce que su mejor momento fue la salvación en las Palmas en la llegada de Belmonte al club y que su salida es de los momentos más dolorosos. Ha recibido llamada de apoyo de Mariano Sánchez y físicamente ha contado con muchos de los compañeros con los que ha compartido vestuario el pasado año y que aplaudieron y abrazaron al futbolisque admitía el interés del Ejido y se despedía con un "Nos vemos pronto". No cambiaría decisiones de las que tomó por seguir en la entidad y pide a los jóvenes de la cantera que no se rindan y que busquen seguir sus pasos en la primera plantilla albinegra. Con buenos deseos, rompía a llorar al terminar su intervención de despedida.

Además, el club resultaba exento en el sorteo de la Copa del Rey, aunque el sorteo será repetido esta tarde porque la Federación ha incumplido sus propias normas.