Aketxe quiere subir el listón

Ager Aketxe es hasta el momento el fichaje que más ha gustado a la afición cadista. Si embargo, aún no pertenece al club cadista tal y como Juan Carlos Cordero ha recordado este martes en la presentación del jugador vasco.

“Viene cedido un año con opción por parte del Cádiz CF de una temporada más. La operación fue compleja porque la MLS (la liga estadounidense) es dura para negociar. Costó sus días, pero sí es cierto que la disposición de Ager de querer volver donde se sintió a gusto es de agradecer. Aquí ha sido muy querido, nos dio goles y alegrías. Por encima de ofertas de Primera ha preferido sentirse de nuevo futbolista aquí”, aseguró en un primer momento el director deportivo del Cádiz CF.

De la misma forma, el director deportivo siguió diciendo que la primera etapa de Akexte en el Cádiz CF no fue idílica desde el primer momento porque “le abrimos las puertas para seguir evolucionando después de una lesión. No me hizo dudar en ningún momento pese a tener ofertas de Primera. Le doy la bienvenida para hacer una gran temporada”, añadía el director deportivo.

El jugador tomaba la palabra para agradecer “a Cordero, club, presidente y cuerpo técnico, toda la confianza depositada en mí. Desde que me fui siempre estuvieron en contacto conmigo”.