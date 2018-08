Empieza el sueño de la Ponferradina para poder volver a la Segunda A

Arranca la temporada 2018-2019 de la Deportiva Ponferradina y la primera jornada será este sábado con partido ante el Burgos CF en El Toralín a las 20:00 horas. El objetivo de los bercianos que esta temporada entrena Jon Pérez Bolo es meterse en la zona de play off después de unas últimas dos temporadas donde han estado lejos del objetivo de volver al fútbol profesional. Esta pretemporada ha dejado buenas sensaciones para los blanquiazules que han confeccionado una plantilla con muchos cambios.

La Deportiva tiene las bajas por lesión de Yac y Luismi Villa. Por otro lado, el guardameta Morgan y el delantero Edward Bolaños no podrán estar al no poder completarse la tramitación de la fichas. El once que pueda presentar Pérez Bolo es una incógnita.

El rival de este fin de semana, el Burgos CF llega tras una pretemporada donde no han conseguido la victoria. En las filas castellanas tienen jugadores de experiencia, como es el caso del ex delantero blanquiazul Héctor Figueroa.

El choque, este sábado a las 20:00 en El Toralín y con arbitraje del colegiado gallego Rubén Eiriz Mata.

PLANTILLA DE LA PONFERRADINA

Porteros: Gazzaniga, Yorgan, David Gómez.

Defensas: Son, Yac, Jon García, Trigueros, Zabaco, Ríos Reina.

Centrocampistas: Saúl Crespo, Matthieu, Jorge García, Óscar Sielva, Joaquín, Fran Carnicer, Dani Pichín, Luismi Villa, Isi, Pablo Espina.

Delanteros: Yuri, David Grande.