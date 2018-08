DETENIDO UN HOMBRE EN BARCELONA POR OCULTAR LA MUERTE DE SU HERMANO Y SEGUIR COBRANDO SU PENSIÓN

Los Mossos d'Esquadra detienen a un hombre de 68 años con nacionalidad española y vecino del barrio de Sant Andreu (Barcelona) por ocultar la muerte de su hermano y así poder cobrar su pensión. Un vecino fue quién alertó a la policía sobre la posible presencia de un hombre muerto de hacía meses, en la comunidad de vecinos. La patrulla de agentes que se acercó al domicilio a preguntar, al ahora detenido y hermano del difunto, qué dónde estaba su hermano: éste se limitó a decir que ya no vivía aquí y no sabía dónde estaba.

El fuerte olor que procedía del propio piso del detenido fue el motivo por el que los agentes emprendieron la acción de entrar en el domicilio y fue con la entrada en el piso cuándo descubrieron el cadáver momificado y envuelto en unas sábanas.El detenido declaró que su hermano había fallecido de forma accidental el pasado 7 de marzo y no tenía otro recurso económico que no fuera la pensión de su hermano. El fallecido, aún así, no presentaba ningún indicio de violencia y en estos momentos se espera al resultado de la autopsia. El detenido está acusado por presuntos delitos de estafa, omisión del deber de socorro y estafa bancaria.