Una conductora fue multada en 2016 en Barcelona, por estacionar su vehiculo en una zona de carga y descarga que limitaba el número de horas para permitir el aparcamiento libre. La sanción era de 60 euros, al ser una infracción leve de la Ordenanza de Circulación,y la conductora recurrió porque la leyanda de la señal estaba rotulada sólo en catalán y alegó indefensión por desconocer este idioma y contravenía la ley,que sostiene que este tipo de prohibiciones se expresarán, al menos, en la lengua oficial del Estado.

Ahora, la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona, le da la razón a la demandante y crea jurisprudencia para casos similiares.La resolución judicial anula la multa que le impuso el consistorio barcelonés,aunque no obliga al Ayuntamiento a asumir las costas judiciales.

El letrado Oscar Granja,que recurrió la multa señala en Cope que la ley es muy clara, las señales que no son universales tienen que estar escritas en las dos lenguas oficiales" Si que es cierto que crea un precedente y más en donde se produce,todas aquellas señales que no están en español,legalmente no pueden seguir tenidas en cuenta,siendo nula esa señal,porque contraviene la Ley de Tráfico".

El Ayuntamiento de Barcelona alegó que este tipo de señalización está perrmitida por la Constitución y el Estatut y advirtió que los pictogramas que incluye la señal son universales, argumentos rechazados en la sentencia que estima que omitir el idioma castellano,se encuentra fuera de lugar y que el Ayuntamiento incumple la Ley sobre Tráfico y el Reglamento General de Circulación que obligan a incluir esta lengua,por lo que anula la multa que fue impuesta a la conductora.