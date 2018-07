El aeropuerto de Barcelona se prepara para otro verano complicado, con huelgas en el horizonte

Los tripulantes de cabina de Ryanair y los trabajadores de tierra de Iberia del Aeropuerto del Prat han convocado varias jornadas de huelga que pueden afectar a las vacaciones de los ciudadanos. Para empezar, los trabajadores de Ryanair han registrado un preaviso de huelga para los días 25 y 26 de julio, después de no llegar a ningún acuerdo con la empresa.

Reclaman a la compañía que aplique a sus trabajadores la legislación nacional de cada país donde opera, que se apliquen las mismas condiciones laborales a todos los empleados, ya sean de la propia empresa o contratados por ETTs, y que la aerolínia se comprometa a respetar a los representantes escogidos por cada sindicato para negociar el convenio colectivo. En este sentido, desde el sindicato USO lamentan el "matonismo" y las "presiones" que ejerce Ryanair sobre sus trabajadores. Y piden a las administraciones que planten cara a la aerolínia, una cuestión, dicen, que hasta ahora nadie se ha atrevido a hacerlo. Así lo explicaba a COPE el representante sindical de USO, Ernesto Iglesias, quein también advertía que "pueden llegar más movilizaciones" si no se llega a un acuerdo. "vamos a ser un muro contra los abusos que hace la empresa", resumía Iglesias.

Y los que también han convocado huelga, en este caso para el 27 y 28 de julio, y para el 3 y 4 de agosto, son los trabajadores de handling de Iberia en Barcelona, unos dos mil. En este caso reclaman que se contrate más personal, teniendo en cuenta la sobrecarga de trabajo de la plantilla, y que se agudiza durante el verano por el incremento de la actividad y las operaciones en el Prat. Dicen que en diciembre ya alertaron de esta situación, y quieren un compromiso por parte de la empresa, porque no pueden aguantar mucho tiempo más así. De hecho, José Antonio Ramírez, presidente del comité de empresa de Iberia Barcelona, recordaba en COPE que "si no tenemos el suficiente número de trabajadores en cada una de las puertas de embarque, en cada uno de los aviones para cargarlos y descargarlos, en cada uno de los aviones para hacer la coordinación de toda la operación de handling, esta operación no sale, el avión sale retrasado. Y el efecto multiplicador que tiene el aeropuerto de Barcelona es brutal". Por todo ello, confia en que la empresa atienda sus peticiones teniendo el cuenta, decía Ramírez que "el nivel de absentismo por bajas médicas, por accidentes y por enfermedades severas que estamos teniendo los trabajadores del aeropuerto en Barcelona, hacen que el comité no pueda quedarse al margen de los problemas que están habiendo".

Y a todo esto hay que añadir que el sindicato ferrovario de la UGT de Renfe Cataluña ha convocado cinco jornadas de huelga para denunciar la falta de personal en esta comunidad. Serán los días 26 y 31 de julio, y el 1, 3 y 10 de agosto. Unos paros que pueden afectar a los trenes de larga distancia, Ave incluido con origen o destino en Cataluña.