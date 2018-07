3.000 niños sin vacunar en Barcelona por decisión de sus padres

Unos 3.000 niños menores de 15 años de Barcelona no están vacunados por motivos no médicos, es decir, porque sus padres así lo han decidido. Esta es una de las conclusiones de la última Encuesta de Salut Pública de Barcelona, la cual recoge que la mayoría de padres que deciden no vacunar a sus hijos lo hacen porque no creen en la seguridad de las vacunas, no lo ven necesario o por motivos ideológicos. Estos menores representan el 1,5% del colectivo, que se suma a otro 2% de niños que no está vacunado por motivos médicos, como por ejemplo problemas inmunológicos.

Según el informe, un 95,6% de niños sí está vacunado, lo cual garantiza la "inmunidad de grupo" que se sitúa sobre el 85% y el 90%, y que permite el brote de determinadas enfermedades. No obstante este dato, la comisionada de salud del consistorio, Gemma Tarafa, insiste en que es necesario trabajar para conseguir que todos los niños que no tienen un impedimento médico se vacunen. Tarafa recuerda que el porcentaje de niños que no se vacuna "no sufre ningún problema gracias a la inmensa mayoría de menores que sí lo hacen".

La encuesta de salud también apunta que las personas que disponen de doble cobertura sanitaria, pública y privada, visitan con más frecuencia el médico especialista. Por ejemplo, casi la mitad de estos ciudadanos de la capital catalana habrían visitado el odontólogo en el último año. Frente a ello, los que no tienen doble cobertura sanitaria y han visitado el mismo especialista, se sitúan entre el 32% y el 36%. Otra conclusión es que el 20% de las mujeres y el 16,5% de los hombres presentan riesgo de mala salud mental, frente al 2011 cuando este mismo indicador estaba sobre el 15%.