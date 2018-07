La Policía investiga una posible agresión sexual en el Carmín de la Pola

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras recibir la denuncia de una joven por una agresión sexual sufrida en las fiestas del Carmín que, este lunes, se celebraban en la localidad de Pola de Siero (Asturias). La víctima fue atendida inicialmente en el centro de salud y posteriormente fue trasladada hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para ser examinada por los facultativos, según han confirmado fuentes municipales.

La Policía Nacional mantiene abierto un operativo para tratar de localizar al presunto autor de los hechos, a través de la descripción facilitada en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Siero.

El concejal del área de Seguridad Ciudadana de Siero, César Manuel Díaz Rodríguez, ha confirmado que los hechos denunciados ocurrieron en "la parte sur del prao", donde se celebraba la fiesta. Nada más tener conocimiento de la denuncia, se presentaron en la zona agentes del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja para auxiliar a la víctima.

Este año, la Concejalía de Bienestar Social y la Sociedad de Festejos se habían unido para lanzar un mensaje en la camiseta oficial de la fiesta: "Tolerancia cero a las agresiones machistas".

La organización del Carmín había establecido un punto de atención en el centro de coordinación de la fiesta, donde personal sanitario, de Cruz Roja, Protección Civil y policías estaban preparados para ayudar a posibles víctimas de abusos o agresiones. Los lemas de las camisetas se volcaron este año apoyando a la víctima de la manada, de Pamplona. "Qué parte del no es no, no entiendes", eran algunos de los eslóganes.

En la fiesta del Carmín se atendieron a 106 personas, se requirió la atención sanitaria por 47 cortes, 22 intoxicaciones etílicas y se produjeron otras 37 asistencias por esguinces y bajadas de tensión, según el balance oficial.