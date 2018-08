Asturias aprueba el protocolo de anticontaminación

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno al nuevo protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire provocados por episodios de estabilidad atmosférica que unifica las medidas de prevención para los 16 municipios del área industrial central de Asturias a los que afecta donde residen más de 800.000 personas.

En Asturias se va a limitar la velocidad de los vehículos, la carga y descarga de mercancías y también la actividad de industrias y puertos en caso de contaminación atmosférica. Son algunas de las medidas que recoge el protocolo que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno.

El Principado será el encargado de activar este protocolo cuando las condiciones climáticas impidan la dispersión de esos contaminantes y sin que, según ha señalado Lastra, necesariamente se hayan superado los valores límites regulados por la legislación ambiental vigente en materia de calidad del aire.

"El sistema de medición en Asturias está por encima de la media de España porque tenemos una especial preocupación y vamos a seguir teniéndola", ha afirmado Lastra, que ha destacado también que el documento aprobado hoy ha sido objeto de un amplio debate y consenso entre ayuntamientos, asociaciones vecinales, ecologistas, partidos políticos, empresas y ciudadanos.

No adelanta el Consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, qué postura va a llevar esta tarde a la Conferencia Nacional de Transportes y si el Principado aceptará o no las competencias de las licencias VTC que el ministro de Fomento plantea transferir a las comunidades autónomas como una de las soluciones para poner fin a la huelga de los taxistas que aquí en Asturias no está siendo secundada.