Spotify estudia permitir a sus usuarios saltar anuncios gratuitamente

Pagar por un servicio premium de música en streaming se ha convertido en los últimos años en algo de lo más normal para una gran parte de los usuarios de smartphones, tabletas y ordenadores. Las opciones que ofrecen estas plataformas son muy interesantes porque por una cuota que roza los 10 euros al mes, permite escuchar toda la música del mundo, sin límite y a una gran calidad. Pero, sobre todo, la principal ventaja que ofrece es que permite esquivar esos molestos anuncios que siempre interrumpen cuando el usuario menos quiere escucharlos.

El servicio gratutio de Spotify no es de los mejores que existen, pero también es cierto que ha mejorado considerablemente en los útimos meses permitiendo a los usuarios de la plataforma que no pagan disfrutar de una experiencia de uso un poco mejor de lo que era antes cuando incluso no era posible escuchar música en la app del móvil. La siguiente gran novedad que puede estar a punto de llegar para el plan gratuito de la plataforma es verdaderamente interesante: opción de saltar anuncios tanto de vídeo como de audio tantas veces como se quiera de modo que volver a la reproducción de música sea más rápido que antes.

Esta interesante nueva opción ya está disponible, de hecho, en Australia, aunque solo en modo de prueba. Sin embargo, la empresa ha confirmado que se plantea ponerla a disposición de otros mercados en un futuro cercano, concretamente, un portavoz de la compañía ha señalado al portal tecnológico Gizmodo: "Estamos comprometidos con nuestro modelo freemium y continuaremos innovando en nuestros productos para garantizar la mejor experiencia en nuestros niveles gratuitos y premium".

Mediante esta modalidad, Spotify podría cobrar más a los anunciantes al tener la certeza de que quienes escucharían las cuñas serían personas verdaderamente interesadas en el producto o servicios ofertados, a diferencia de lo que sucede ahora donde se bombardea con decenas de distintas temáticas que muchas veces, lejos de no interesar, llegan a molestar.