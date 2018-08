El IMD crea más de 400 nuevas plazas en usuariosde los cursos de natación para bebes

Francisco Navarro ha explicado que el problema que se originó el día de apertura de las inscripciones para las plazas de la nueva temporada en el curso de natación para bebes, fue debido al masivo número de solicitudes que se realizaron al mismo tiempo y que bloqueó la pasarela de pago, dejando fuera de las opciones a un gran número de usuarios que querían inscribirse en dichas plazas.

La Junta Rectora celebrada en la mañana de hoy ha adoptado su decisión sobre los informes técnico y jurídico existentes al respecto. Estos informes concluyen que los problemas informáticos ocasionaron que diferentes tipos de usuarios no fuesen tratados de igual modo a la hora de obtener plaza, por lo que se produjo una discriminación de quienes intentaban pagar con tarjeta de crédito a través de la pasarela de pago. Ello, además, ha ocasionado que, quiénes sí pudieron obtener plaza mediante la utilización del monedero electrónico, tuviesen acceso a obtener plaza en los cuatro turnos programados entre septiembre y mayo, reduciendo, en consecuencia, el número de personas que sí podían inscribirse en algún curso. Es decir, los fallos informáticos ocasionaron que el número de cursos existentes se repartiera entre menos usuarios, lo cual es buena prueba de la discriminación generada. Obviamente, las personas que sí lograron inscribirse actuaron completamente de buena fe, siendo ajenos a los problemas mencionados. No obstante, desde el punto de vista legal, según los referidos informes, no cabe otra alternativa.

Una vez subsanado el problema informático y para que haya igualdad y equidad de oportunidad en la elección de plazas en todos los usuarios, el IMD ha resuelto anular todas las inscripciones realizadas durante ese día y volver a poner en marcha el proceso de selección entre todos los usuarios, abonando el dinero a todos los usuarios que si consiguieron plaza ese día y emplazándoles a en una nueva fecha volver a solicitar la plaza, ya que de este modo prima la igualdad de condiciones entre todos los usuarios.

De este modo, todos los interesados deberán volver a optar a inscribirse en la distintas plazas ofertadas por el IMD los días 28 de agosto para adultos, 4 de septiembre para infantil y 11 de septiembre para bebes.

Francisco Navarro ha anunciado que tras la problemática ocurrida, desde el IMD además de volver a pedir disculpas por lo sucedido y para paliar en gran medida el problema originado, se van a crear más 400 nuevas plazas para dar mayor opción a los interesados a poder apuntar a sus hijos a estos cursos. De esta forma se crearán 13 grupos nuevos en horarios diferentes.

En conclusión, se deja sin efecto el proceso de inscripción realizado el pasado 31 de julio en el programa deportivo de invierno 2018-2019, se procederá a la devolución de las cuotas ingresadas por los usuarios que obtuvieron plaza en la inscripción realizada ese día y se abre de este modo un nuevo plazo de inscripción en el programa deportivo de invierno que será 28 de agosto adultos, 4 de septiembre Infantil y 11 de septiembre bebes.