Castilla-La Mancha espera cerrar la campaña estival con récord de pernoctaciones hasta alcanzar las 715.000. Así lo ha asegurado hoy el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que ha calificado el dato como “grandioso para el turismo de Castilla-La Mancha”, ya que, como ha destacado, tiene una alta repercusión en las poblaciones rurales y “para nosotros es una señal de tranquilidad y optimismo para las zonas donde apuntalar y fijar población”.

El portavoz regional, que hoy ha participado en las fiestas de Tarazona de la Mancha, ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Miguel Zamora; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; la secretaria primera de la Mesa de la Cortes, Josefina Navarrete; y el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, junto con diversos alcaldes de la comarca.

Trasvase Tajo-Segura

En otro orden de cosas, y en relación a la publicación hoy en el BOE de un trasvase de 20 hm3 del Tajo al Segura aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica, Hernando ha asegurado que el Gobierno castellano-manchego volverá a defender los intereses de la región y será coherente con lo que ha defendido históricamente.

En este sentido, ha afirmado que esto “nos permite recurrir este trasvase porque no estamos de acuerdo jurídicamente en cómo se ha planteado”. Al respecto, ha añadido que el Gobierno de Emiliano García-Page va a seguir luchando “para que en Castilla-La Mancha no haya trasvases y que no haya en el conjunto de España”, ya que, ha continuado, “no se entiende que una región seca tenga que trasvasar el poco agua que tiene a otra región seca”. En este sentido, ha recalcado que “hay otras soluciones mucho más ventajosas para todos, como pueden ser las desaladoras”.

Una solución en la que el portavoz regional ha deseado que avance el Ejecutivo nacional “como dio a entender el propio Gobierno de España”, y por lo tanto, “me gustaría ver resultados lo antes posible, en las desaladoras”.