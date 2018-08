El rincón de pensar “franquista” de Quintos de Mora que ha buscado Sánchez

Pocas horas después de haber aprobado mediante Real Decreto Ley la exhumación de los restos de Franco, Pedro Sánchez se ha llevado a su Gobierno a la finca “franquista” de Quintos de Mora. Lo de “franquista” viene porque fue en 1942, al comienzo de la dictadura de Franco, cuando su Gobierno de aquel momento compró esta finca, que pertenecía al pueblo de Mora de Toledo desde la desamortización en 1829. Pues bien, en una de las casas existentes dentro de las 6.864 hectáreas de las que consta la finca, en este rincón de pensar, el presidente Sánchez ha convocado a sus ministros este fin de semana para reflexionar sobre lo que pueden y deben hacer a corto y medio plazo, en un tono mas distendido que el existente en las reuniones formales de la Moncloa.

¿Cuáles son los temas importantes desde el punto de visa agrario sobre los que deben reflexionar?

Y, ¿cuáles son los temas importantes desde el punto de vista agrario sobre los que deben reflexionar? Pues destaca uno por encima de todos: fijar la posición que mantendrá España en las negociaciones del Marco Financiero de la UE para el periodo 2021-27; dicho de otro modo, decidir si España rechaza la reducción del dinero de la PAC que ha propuesto la Comisión Europea y que fue inspirada por la actual ministra de Economía, Nadia “recortes” Calviño, cuando ocupaba en Bruselas el cargo de directora general de Presupuestos de la citada Comisión Europea.

También deberían reflexionar en este bucólico rincón de pensar que se han buscado sobre la política de agua y sobre las medidas para luchar contra el cambio climático y, entre ellas, esas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre que el diesel tiene los días contados. Y, ya puestos, la próxima PAC debería ser otro de los temas para reflexionar dado el fuerte competente medioambiental que va a tener, por lo que no afecta solo al Ministerio de Agricultura. Por cierto, que igual que el Gobierno no tiene fijada su posición sobre el dinero de la PAC, el Ministerio que dirige Luis Planastodavía no ha pactado con las Comunidades Autónomas la posición que se mantendrá en Bruselas sobre la nueva PAC. Ahora toca reflexionar en el rincón de pensar de Sánchez, pero también hay que moverse ya porque las negociaciones sobre el dinero de la UE y la PAC, comienzan en un par de semanas.