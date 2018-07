Llegó Casado y suprimió la agricultura y la ganadería

Ha llegado Pablo Casado a la presidencia del PP y ha eliminado toda referencia a la agricultura y a la ganadería como tal en su estructura. Bueno, quizás sea una afirmación un tanto exagerada, porque ha elegido como número dos a Teodoro García, que se proclamó en 2008 campeón del mundo de lanzamiento de hueso de aceituna y eso tiene algo de relación, aunque sea tangencial, con la agricultura. Es evidente que el nuevo secretario general del PP sí dispone de fuerza bucal, porque lanzó el hueso a 19 metros en el campeonato celebrado en tierras de Murcia. Ahora ha confesado que está retirado.

Hasta esta semana había en el organigrama del PP una Secretaría sectorial de Agricultura y Ganadería, que estaba en manos de Isabel García Tejerina. Pues bien, han llegado Casado y Teodoro García y ha desaparecido. Se ha creado una Vicesecretaría de Sectorial, y han puesto al frente a la ex ministra de Agricultura; dependiendo de ella hay una Secretaría de Medio Ambiente. También existe otra Secretaría de Medio Rural y Despoblación, pero de agricultura y ganadería, nada de nada. A partir de ahora saldrán los cargos y candidatos del PP por nuestros pueblos a “vender” eso de que, para este partido, la agricultura y la ganadería son muy, muy, importantes, a pesar de que Pablo y Teodoro las hayan suprimido del organigrama. Ya estoy deseando comprobar cómo lo hacen.

Mientras el PP de Casado, que tenía poco más de tres años cuando nació AGROPOPULAR, y de Teodoro García, que aún no había nacido, reniegan de la agricultura y la ganadería, Pedro Sánchez “pasa” y sigue sin aclarar cuál es la posición de España en la negociación del Marco Financiero de la UE y si apoya, o no, el recorte del dinero de la PAC propuesto por la Comisión Europea e inspirado por su ministra de Economía, Nadia “recortes” Calviño. A ver si los primeros recapacitan y prestan la atención que se merece a la actividad agraria y a ver si Sánchez se aclara de una vez. No es mucho pedir. Creo.