¿Defenderá España el dinero de la PAC?

En Francia, país que hoy celebra su Fiesta Nacional, lo tienen muy claro. El propio Presidente de la República, que, eso sí, comenzó su mandato titubeando sobre el dinero de la PAC, ha dicho ya que es una de sus líneas rojas y que se opone al recorte de los fondos de la PAC incluido en la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero de la UE para el periodo 2021-27. Sana envidia es lo que siento al contemplar la actitud gala. En España, el anterior Gobierno, el de Rajoy, también lo tenía claro en esta ocasión. Su posición como Gobierno, expresada por el propio presidente, Mariano Rajoy, no dejaba lugar a dudas: España se oponía al recorte del dinero de la PAC propuesto desde Bruselas, e inspirado desde el despacho que entonces ocupaba Nadia “recortes Calviño” como directora general de Presupuestos de la Comisión Europea; además, nuestro país estaba dispuesto, si era necesario, a incrementar su aportación a las arcas comunitarias para evitar la bajada del dinero de la PAC.

Pero eso fue con el anterior Gobierno. ¿Cuál es la posición del actual y qué es lo que defiende? Pues la verdad es que no sabe, no contesta. Es verdad que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho que su departamento se opone al recorte del dinero de la PAC. Pero eso por sí solo no vale. El problema radica en que la negociación del Marco Presupuestario la protagoniza el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y este no ha dicho, hasta ahora, esta boca es mía. Tampoco ha dicho nada Nadia “recortes Calviño” en su calidad de presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, organismo que debería preparar la posición conjunta que defenderá la delegación de Madrid. Total, que estamos sumidos en la ignorancia más absoluta y no sabemos si España defenderá el dinero de la PAC, o no lo hará.

Tampoco sabemos si el ministro de Agricultura dará la batalla en el seno del Gobierno para lograr que su presidente Sánchez o su colega “recortes Calviño” se posicionen en este proceso negociador que ya ha comenzado. Las primeras actuaciones de Planas, consistentes en mirar para otro lado y ponerse de perfil cuando se han repartido la Secretarías de Estado (el de Agricultura es el único Ministerio que no cuenta con una de ellas), no invitan al optimismo precisamente.