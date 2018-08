‘Agropopular’: un agosto trabajando y van 35

En ‘Agropopular’ pasamos el mes de agosto trabajando a pie de micrófono y a pie de campo. Y comenzando nuestra temporada número 35, que ya es decir. Y es que durante el mes vacacional por excelencia puede que no haya mucha actividad en los despachos de Bruselas, Madrid o las capitales de las Comunidades Autónomas, lo que para algunos será motivo de alegría, porque así no se perpetran barbaridades, pero a pie de campo hay mucha actividad. Ahí van algunos ejemplos: se acaba de recoger la cosecha de cereales y las operaciones de compra venta están a la orden del día; la campaña de melón, sandía y fruta de verano se encuentra en su momento más álgido; comienza a recogerse el girasol y el maíz en las zonas más tempranas; arranca la vendimia...Y en el sector ganadero no puede decaer la actividad porque los animales comen todos los días y hay que ordeñar las ovejas y vacas varias veces cada jornada.

‘Agropopular’ comenzó sus emisiones un 28 de julio, allá por 1984. Siempre me preguntan las razones de esta fecha tan rara y por qué no esperamos hasta el comienzo de la temporada, que por aquellos años era en torno al 20 de septiembre. Y siempre respondo que, desde el punto de vista agrario, el mes de agosto es de mucha actividad y que es necesario estar al lado de los agricultores y ganaderos. Esta es la razón fundamental por la que 'Agropopular' se emite en directo, como siempre, en agosto, desde hace ya la friolera de 35 años. Y como en agosto nuestros pueblos trabajan, pero también festejan, pues aprovechamos para poner la música que suena en las verbenas y fiestas populares. Y, para los oyentes urbanitas, damos pistas sobre lo que ver, hacer, comer y comprar en esos pueblos de la mano de los que mejor los conocen, los que viven en ellos, que son en su mayor parte agricultores y ganaderos. !Feliz Verano!