Verano 1985: España destino Europa

Aquel verano de 1985 no se puso del todo el CERRADO POR VACACIONES. Hay a quien no le quedó más remedio que trabajar y mucho. Entre los que tuvieron que emplearse a fondo en negociaciones y encuentros, el presidente del Gobierno, Felipe González que antes de embarcar en el Azor, el yate de Franco (y crear una de las polémicas del verano), culminaba la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea con la firma del Tratado el 12 de junio primero en el salón de columnas del Palacio Real de Madrid y después en el claustro del monasterio de Los Jerónimos en Lisboa, porque junto con España también ingresaba Portugal.

El Rey Juan Carlos I resaltaba el impulso a la modernidad que suponía para España unirnos a Europa. También todo lo que Europa podía recibir de España, una nación con principios de libertal, igualdad y pluralidad recogidos en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución de la que últimamente tanto hablamos.

En 1985 éramos 38 millones y medio de españoles y el paro era uno de los grandes problemas, que se ha convertido en eterno y que nos atenazaba como sociedad con una tasa del 17 por ciento. Dejábamos de ser un país de emigrantes para ser el punto de llegada de muchos inmigrantes y teníamos el dudoso récord de ser el país de Europa en el que más se fumaba.

1985 fue un año de tragedias, 56 muertos en el Estadio de Bradford en Inglaterra durante un partido de fútbol por un incendio en las gradas; 18 días después en Bruselas, también en un estadio el de Heysel 39 aficionados mueren en una avalancha antes del comienzo de la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus de Turín, 600 personas resultaron heridas muchas de gravedad.

Hubo ciclones, volcanes en erupción, terremotos, el SIDA se llevó por delante a mucha gente, muchos rostros conocidos, como el actor Rock Hudson

Y la hambruna asoló el cuerno de África. Una de las hambrunas más catastróficas que provocó la muerte de cerca de un millón de etíopes. Cuarenta y cinco conocidos artistas liderados por Michael Jackson, Harry Belafonte, Stevie Wonder, Lionel Richie y Bruce Springsteen se reunieron para grabar el single "We Are the World". La canción alcanzó rápidamente el puesto número uno en los ranking de Estados Unidos e Inglaterra, así como en muchos otros países del mundo. El disco fue producido por Quincy Jones

Fue el año en el que Gorbachov y Reagan se abrazaron en Ginebra

STR

Seguimos avanzando sobre la pista búlgara del atentado del Papa Juan Pablo II, y era imposible un jaque mate entre Karpov y Kasparov. Sus enfrentamientos ante el tablero eran más que una competición deportiva con incontables resonancias políticas. No se puede pasar por alto, por tanto, la coincidencia del triunfo del joven Garri Kasparov (coronándose como campeón más joven de la historia del ajedrez con 22 años), considerado un rebelde por cuestionar las decisiones de su propia federación, con el nombramiento de Gorbachov como secretario general del PCUS.

1985 fue el año Año Internacional de la Juventud, una juventud que en España seguía muy centrada en "la movida" y el Año Mundial de la Música

1985 fue un año increíble para William Henry Gates III. Diez años atrás había fundado una empresa llamada MICRO ORDENADOR, bueno conocida mundialmente como Microsoft y nos hizo familiarizarnos con términos como el software basic, el QDOS, el MS-DOS/ luego vino el Macintosh y Windows que nos enseño a usar el ratón y por el que se pelearon dos amigos unidos por la informática y el ansia de poder, Bill, Bill Gates y Steve Jobs.

Pese tanta tecnología nuestra España de 1985 seguía siendo totalmente analógica, en la televisión seguíamos con solo dos canales, aunque se estrenaban muchas novedades como 'Pedro por su casa', 'De siete en siete', los 'Electroduendes'





y Auambabuluba balambambú

Teníamos que poner mucho cuidado cuando íbamos por el campo para no pisar a un gnomo

Odíabamos y envidiábamos al 50 por ciento a Angela Channing, la odiábamos porque era muy mala con Chase Gioberti, su primo, pero la envidiábamos porque veía todos los días a Lorenzo Lamas, su nieto y tenía una casa y tierras para aburrir, lo llamaba 'Falcon Crest'

Desde que en la Primera Cadena de TVE ponían al mediodía 'Hotel' quiero ir a San Francisco y hospedarme en el Saint Gregory, entendimos la lucha del padre Ralph en el 'Pájaro espino' y esperábamos que llegara el sábado para ver en que líos se metían Anibal, Smith, Murdock y Mr. T, esos veteranos del Vietnam que formaban un equipo

Recuerdo que fui entre semana a ver 'La rosa púrpura del Cairo' porque el domingo la cola del cine daba la vuelta a la manzana y era imposible sacar la entrada.

Qué tiempos cuando todos los actores soñaban con trabajar a las órdenes de Woody Allen, o de Spielberg que aquel año, estrenaba ' El color púrpura' y Merryl Street relataba sus 'Memorias de África'

1 euro con 8 céntimos costaba entrar en una sala de cine, si volvemos al pasado 179 pesetas de las 1985 en el que algunos regresaban al futuro

El CINE perdió en 1985 a Rock Hudson, Orson Welles, Yul Brynner. En España, Burlero, el sexto toro de aquel 30 de agosto de las fiestas de Colmenar Viejo empitonaba por la espalda y atravesaba el corazón de José Cubero, el Yiyo, al que habían contratado de urgencia el día antes para sustituir en la terna a Curro Romero. El maestro solo tenía 21años. Y también nos dejó un grande de la música el británico que nos cantó y mucho en español, Matt Monro

El verano de 1985 fue grande para el deporte o para algunos deportistas: con 17 años Boris Becker ganaba Wimbledon, Sergei Bubka superaba con su pértiga los seis metros y mi Atletico de Madrid ganaba la Copa del Rey al otro atletic, el de Bilbao con dos goles de Hugo Sánchez.

Y así terminamos de repasar 1985 un año que comenzó en martes y terminó en martes. El año, de los cabos sueltos, según algunos y el de La 'Fiesta Terminó'.

Como para San Basilio con la que fuimos a Eurovisión y no te voy a mentir, con ella, la fiesta terminó.