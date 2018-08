Una enfermera irlandesa se queda ciega por culpa de un parásito

Una madre ha contado su horror después de quedarse ciega, por culpa de un parásito, que quedó atrapado en su ojo. Se llama Suszane Dunne, tiene 30 años, y tras ducharse, su vida cambió totalmente. La enfermera, de Donabate en North Co Dublin, Irlanda, sufrió un dolor muy intenso por la infección. Según en declaraciones al Irish Mirror, Suszane Dunne, dijo que no que perdió por completo la visión: "A las 7:30 p.m. me dije que me iba a la cama y luego, a la 1 de la madrugada, me desperté y estaba ciega. No sabía lo que estaba sucediendo porque todo era negro".

Inmediatamente, fue al hospital, donde los doctores le dieron una de las peores noticias: "Puede que no recuperes la visión nunca". El parásito, cuyo nombre original es Acanthamoeba, se vuelve más peligroso en cuanto se pone en contacto con el agua caliente. A su vez, los médicos: "Tuvieron que ponerme un blanqueador en el ojo y me dijeron que contara hasta 10, que el dolor era tanto que he tenido que tomar morfina. El dolor fue como un cuchillo caliente ardiente a través de mi ojo", relató Suszane.

Suszane tuvo que estar durante 16 días en el Mater Hospital, donde durante esas dos semanas, le alicaron lejía en el ojo para matar la infección. Al explicar lo que le sucedió, Suzanne dijo que su asesor le dijo que "básicamente se había duchado y que había parásitos en el agua porque hacía mucho calor. Y este parásito entró detrás de tus lentes de contacto".

Ella explicó: "Solo puede suceder que un usuario de lentes de contacto cree que la lente de contacto crea un vacío en el ojo. Entonces, si algo va detrás, lo aferra. Actúa después de cuatro horas, así que me sucedió en la ducha. Escuché que estaba activo en Asia. No me di cuenta, pero si las temperaturas se calientan o calientan de todos modos, están activas en el agua de todos los días en Irlanda. Puede suceder tan fácilmente".