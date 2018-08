Un taxista de Londres agrede a un pasajero y lo deja inconsciente en medio de la calle

Un taxista dejó en la calzada a un pasajero inconsciente, le sacó a rastras de su coche y lo dejó tirado en medio de calle. La escena tuvo lugar en los alrededores de la estación de Fenchurch Street, todo fue filmado por una cámara de seguridad el pasado 16 de mayo. Casi tres meses después, estas imágenes han salido a luz y se han hecho virales en las redes sociales.

APPEAL - Do you know this taxi driver?



On the 16 May a man was dragged by his feet from a taxi on Fenchurch Place by the driver. He hit his head and was left unconscious in the middle of the street.

Anyone with any information should visit our website ⏬ https://t.co/DTARqPMqRL pic.twitter.com/Nh36W4QwOp