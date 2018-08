La ruta para los celiacos: calidad, estilo y gusto

Cada día, cada mes y cada año aumentan considerablemente el número de celiacos diagnosticados, o los intolerantes al gluten. Y cuando hya un brtoe de este estilo, los establecimientos especializados se multiplican. En muchas cafeterías y restaurantes las cartas ya aparecen señaladas con las diferentes intolerancias. Pero ahora, para no tener que depender de unos pocos platos, nacen los lugares pro celiacos, en los que todo lo que se venden en el establecimiento está libre de gluten. A continuación te recomiendo 10 lugares de moda en los que poder degustar desde panes artesanos, bollería, pastelería y los mejores platos salados en Madrid. Estilo, gusto y calidad son los tres principios que utilizan para ofrecer la mejor oferta al consumidor:

1- Celicioso

El rey por antonomasia de la comida sin gluten, en especial su pastelería, que es sin duda e mejor valuarte de este establecimiento que se ha convertido en todo un referente a nivel nacional. En la capital tiene abiertos cuatro establecimientos (Calle Barquillo, Calle Hortaleza, Plaza de Callao y Aravaca), más dos nuevas incorporaciones en Marbella y en Ibiza.

2- Maestro Churrero

Que bien sienta despertarse en una fría mañana de invierno e ir a por churros con chocolate. Pues bien, los celiacos están de enhorabuena, y es que ya pueden degustarlos en esta churrería, ya que utilizan una freidora en la que solo preparan estos churros, por tanto con contendrá trazas de ningún tipo. Y por supuesto, el chocolate es sin gluten para todos los clientes.

3- Sana Locura

Una de las pastelerías más demandadas en la capital es Sana Locura. Un espacio en el que ofrecen absolutamente todo sin gluten. En ella podremos degustar sus esquisitos cafés, sus tartas y su panes recién hechos. Pero esto no es todo, también incorporan a su carta deliciosas pizzas, empanadas y empanadillas criollas.

4- Mamá Elba Heladería

Más que una heladería! En su carta a parte de ofrecer todo tipo de sabores de helados, también sin azúcar, sin gluten y veganos. Solo trabaja helados artesanos, seleccionados de entre pequeños productores y heladeros artesanos de tradición, hechos con una base de productos e ingredientes naturales, pero sin obsesiones ni fundamentalismos.

5- Honest Greens

Uno de los últimos descubrimientos de la capital es este pequeño local que está situado en frente a la Torre Picasso. Un lugar escondido que suele estar abarrotado de gente gracias a su cocina 'healthy'. Una carta en la que más del 85% de los platos disponibles son sin gluten. Un menú en los que destacan las ensaladas, los pokes, y las carnes y pescados hechos a la brasa.

6- Leon The Baker

Esta panadería nació en el año 2014 en Inglaterra. Pero su creador, Juan Cardenal quería volver a su país natal, España. Y así lo hizo, con su panadería 100% sin gluten triunfó. Una panadería artesanal, con ingredientes 100% naturales y donde prima el sabor. Sus panes están realmente buenos y con una textura perfecta, algo difícil de conseguir en las masas sin gluten.

7- Okashi Sanda

Un japonés sin gluten que rompe moldes en Madrid, ya que es el único de la capital que ofrece una carta de este estilo. Y es que aunque parezca extraño, todas y cada una de las salsas están hechas sin gluten.

8- Hamburgueserías que ofrecen pan sin gluten

The New York Burger, ofrece todas su hamburguesas con pan sin gluten, para que puedas degustar una de las mejores hamburguesas de la capital. Un amplio y muy familiar restaurante italiano con toques creativos que elabora pasta fresca de forma artesanal. Otro de los 'must' de la capital, Hamburguesa Nostra, también ofrece una carta sin gluten. Al igual que las cadenas VIPS, McDonalds y Tommy Mel's.

9- Pizzerías sin gluten

Uno de los pioneros en la cocina italiana sin gluten es el restaurante Da Nicola, fue el primero en ofrecer este tipo de carta, y sin duda ha sido un éxito rotundo. Entre los platos más demandados destacan como no podía ser de otra manera, las pizzas, y sobre todo hay que poner especial atención a los spaguettis y todo tipo de pastas. igual que Lapizza + sana, que ofrece pizzas sin gluten y sin lactosa, igual que las cadenas Telepizza, que ya ofrece alguna de sus variedades y la Pizzeria Carlos.

10- Restaurantes internacionales que ofrecen carta sin gluten

Dentro de este tipo de restautrantes, uno de los más llamativos de la capital es La Mordida. El restaurante mexicano de Joaquí Sabina, ofrece una carta completa sin gluten, en la que podrás disfrutar todos los sabores mexicanos. Con o sin picante, a tu gusto. Y si por ejemplo, te apetece saborear el olor a parrilla es un gustazo acercarse por el restaurante argentino El Rancho, donde ofrecen todo tipo de carnes a la brasa, y en el que existe una carta con panes y empanadillas y todo tipo de masas sin gluten. Y por último, GramaBar es el local de moda entre los venezolanos de la capital, y por fortuna, también ofrece una carta sin gluten para degustar las ricas arepas típicas del país.