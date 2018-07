Siete consejos para viajar de forma segura al extranjero

Conocer nuevos países es una de las mejores experiencias que te pueden ocurrir. Además podrás conocer otras culturas, gastronomía y tendrás muchas historias y anécdotas que contar con el paso del tiempo. Pero la realidad es que, al viajar al extranjero, debemos tener mucho cuidado para no perder nada de nuestro equipaje y tampoco ser estafado en un sitio distinto al que estamos acostumbrados. Por eso, a continuación repasamos algunos consejos para viajar, fuera de nuestras fronteras, de forma segura.

Contratar un seguro de viajes

Es fundamental sobre todo para ir a países de distinto continente al nuestro. Sobre todo para poder acceder a atención médica y recuperar la documentación y el equipaje en caso de pérdida o robo.

Vacunas

Es necesario repasar, antes de contratar un viaje, si es necesario vacunarnos para llegar al país de destino. Se recomienda vacunarse por lo menos 15 días antes del inicio del viaje para así evitar fiebre u otro malestar

Amistades

Si sales de tu país y conoces gente durante tu viaje, es importante que tus familiares y amigos tengan conocimiento de que estas acompañado, incluso dando datos de esas personas. Al igual que la compañía, informar del sitio donde estas alojado.

Experiencia de otros usuarios

Internet nos permite valorar todo lo que consumimos, también los destinos donde queremos viajar. Para ello, podemos consultar diferentes portales especializados o foros de viajes donde conocer la visión profesional y también las experiencias de viajeros.

Cuidar y controlar el equipaje

Es bueno hacer una lista de lo que te llevas y realizar una división para que en caso de pérdida o robo las consecuencias no sean tan graves. Por eso no se recomienda llevar junto el pasaporte, cartera, móvil, etc.

Digitalizar los documentos importantes

Las nuevas tecnologías permiten llevar documentos en la nube. Por eso, antes de viajar es favorable realizar una digitalización de los documentos importantes y subirlos a nuestra nube.

Usar el sentido común

Es el más importante, la intuición y el sentido común del viajero será fundamental para evitar tener problemas durante nuestro viaje. Para ello, documentarnos e investigar sobre el lugar de destino es la mejor opción.