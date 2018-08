Un prodigio con el nombre de "Superman" bate un récord de Michael Phelps

No es muy común que Michael Phleps sea batido en la piscina, donde es prácticamente imposible batirle. Así lo acreditan sus 28 medallas de oro y sus tres récords mundiales. Pero ahora, un joven de 10 años, con nombre de superhéroe acaba de batir un récord suyo. Se llama Clark Kent Apuada, y por supuesto, lo llaman "Superman".

El joven nada para el Monterey County Aquatic Team, y esta semana ha competido en el Far West International Championship, en California. En esta competición logró imponerse en los 100 metros mariposas con un tiempo de 1:09:38. Eso es, un segundo mejor que el teimpo establecido por el plusmarquista mundial Michael Phelps en 1995 en estos mismos campeonatos. Pero lo realmente impresionante de esta historia, es que el pequeño Clark solo lleva nadando cuatro años.

En declaraciones a la cadena norteamericana CNN, su entrenadora Dia Riana, analizó a "Superman": "Es un chico diferente a todos los que he entrenado. Siempre ha destacado, solo es un genio".

Las habilidades sobrenaturales de Clark sobrepasan a las de su grupo, podemos decir, que estamos ante un nuevo genio de la natación mundial, como lo son Michel Phleps, Popov o Mark Spitz.

Su padre, Chris Apuada, declaró en CNN que es un niño multitarea: "Va a clases de piano, practica artes marciales, y en el colegio si hay clases de informática o de programación siempre se apunta".

Y por último, el gran protagonista, Clark dijo que no le molesta hacer tantas cosas: "La carga no se me hace pesada. Lo llevo muy bien, solo tengo que hacer balance, y gestionarlo correctamente. Me encanta nadar porque me apoya mucha gente, y mis entrenadores están siempre para lo que necesito, al igual que mis padres".