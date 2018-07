La peregrinación motera que atraviesa España pidiendo “Más investigación, Menos corrupción” en la lucha contra el cáncer infantil

El fin de semana suele asociarse con una palabra: descanso. Descanso de las reuniones, los atascos, de pedidos, de clientes, de más reuniones. Significa colgar la chaqueta, cambiar los zapatos por las zapatillas de andar por casa y relajarse. Para JJ Bolton, vocalista del grupo Gospel Punk, sin embargo, significa enfundarse las botas y arrancar la moto desde San Feliú de Guixols, en Girona, rumbo a Lisboa. Tres días y casi 4.000 kilómetros de asfalto para atravesar la Península con un chaleco a la espalda en el que se lee: “Más investigación cáncer, Menos corrupción”.

Ese lema responde a la razón por la que el artista de 45 años ha organizado la cuarta Peregrinación motera que ha salido de Girona el pasado viernes y va a llegar a la capital portuguesa el domingo. JJ Bolton, y quienes le acompañan en esta cuarta aventura, han recaudado fondos para la lucha contra el cáncer infantil. Explica que, además del rugido de los motores, también se puede escuchar lo que quieren decir: hacen falta más fondos para luchar contra esta enfermedad.

"Cuando te sientan en una silla y te dicen que tu madre tiene un cáncer y que no hay dinero para investigar este tipo de dolencia, se te queda cara de tonto”

“Te da la sensación de que, aparte de estar recaudando dinero, estás mandando un mensaje a la sociedad. Hay gente que 'piensa que el dinero que se está yendo a cosas turbias, se puede invertir en estas causas. Durante el viaje, paras en sitios de toda España y te encuentras con gente con cáncer y dolencias raras y que se encojen de hombros y te dicen que no hay dinero para tratarles”, explica el artista.

JJ Bolton sabe bien de lo que habla. Lo recuerda cada vez que emprende este viaje. “Mi madre falleció de cáncer y yo le hice una canción cuando aun vivía y de esta canción salió la peregrinación contra el cáncer. Cuando te sientan en una silla y te dicen que tu madre tiene un cáncer y que no hay dinero para investigar este tipo de dolencia, se te queda cara de tonto”.

La pérdida de su madre le motivó para lanzarse por primera vez a la carretera. “A mí me llenó una indignación muy grande. Y se me ocurrió expresarla así. Planteé la quedada a un día y a una hora en Santiago de Compostela diciendo lo que iba a hacer y aparecieron doce personas que se decidieron a acompañarme. Esa es la magia. Poco a poco, gente enferma o con familiares enfermos, se suman a las peregrinaciones”.

“Peregrinación motera: los motores rugen por Anita”

JJ Bolton tiene claro que el destino de este año, además de Lisboa, es Anita y la asociación que lleva su nombre. Anita era una niña que sufrió un tumor de células germinales hace tres años y que no pudo superar. El propio cantante de Gospel Punk conocía a Anita, a su familia, su historia. Por esa razón, ayudó en la formación de la entidad y recauda fondos para que continúe ayudando a otras familias.

Carolina Amado es la madre de Anita y presidenta de la asociación. Lo primero que quiere aclarar es que el cáncer infantil y el de adultos y la manera de tratarlo no tienen nada que ver. La recaudación que va a recibir de iniciativas como la de JJ Bolton está destinada a formar a un investigador en Estados Unidos, donde se avanza en la lucha contra el cáncer infantil. Lo hacen de la mano del departamento de Oncología del hospital San Joan de Déu.

"Es un tumor que se cura en el 90% de los casos, pero ese 10% cuando no se cura no hay nada que hacer”

“Después de que se fuera Anita, decidimos seguir adelante para evitar que le pase a otros niños. Casi no se investiga porque se considera una enfermedad rara. Por cada niño, hay unos 150 o 200 adultos que sufren cáncer. Es un tumor que se cura en el 90% de los casos, pero ese 10% cuando no se cura no hay nada que hacer”, explica Carolina.

Carolina recuerda como una “pesadilla” la historia que les tocó vivir en su familia. Ahí encuentra un sentido: que otros no la vivan. “Podemos dar un valor añadido a toda la desgracia que hemos vivido, ayudando a otras familias. Tiene sentido. El cáncer es una enfermedad que nos ha tocado a casi todos de cerca. Quien ha entrado en este mundo sabe que hay que hacer todo lo que haga falta para curar a los hijos”.

ESCUCHA EL TESTIMONIO COMPLETO | Carolina Amado, presidenta de la 'Asociación Anita'