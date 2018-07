Un oso se da un chapuzón en una piscina para combatir el calor de Los Ángeles

La piscina de una urbanización en Los Ángeles, California, tuvo a un invitado muy especial. Un oso, que ya es conocido en la zona por vagabundear hace dos años, decidió darse un baño para combatir las altas temperaturas que asolan California estos días.

El animal de más de 300 Kilogramos se coló en la zona residencial y sin decir nada se lanzó directamente al agua, tras remojarse y bajar su temperatura corporal decidió salirse del agua y se marchó tan tranquilo como llegó.

WATCH: The bear that was cooling off in a Granada Hills pool suddenly makes a break for it, running through yards and crossing the street. Watch animal control officers respond on our livestream here: https://t.co/926oW77rQD pic.twitter.com/nThL9u0HE1