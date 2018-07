Nuevo ataque a Donald Trump en Estados Unidos

Nuevo ataque contra Trump en Estados Unidos. Esta vez ha sido en Los Ángeles, y concretamente, en el Paseo de la Fama. El autor ha sido un ciudadano norteamericano que se ha plantado con un pico que ha destrozado la placa, y luego lo ha dejado en ese mismo lugar.

Jonathan González, periodista de NBC, ha compartido varias imágenes en su cuenta de Twitter sobre los sucesos que han tenido lugar el pasado martes en la ciudad californiana.

This is what Donald Trump’s star looked like yesterday. The other photos are today. It’s getting a lot of attention here at Hollywood and Highland. @NBCLA pic.twitter.com/TCbPWVPi3g