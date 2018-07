'Nero, el cuponero' de la ONCE, entre los vídeos virales de la semana

Muchas veces tenemos que vender un producto pero no resulta nada fácil. La venta requiere de estrategias cada vez más nuevas y distintas, y ser original no es fácil, sobre todo cuando todos quieren serlo. Por eso cuando alguien lo logra y además sin ofender a nadie es justo reconocerlo.

Es el caso de este genial vendedor de cupones de la ONCE, que bajo la apariencia de un camarero se acerca a unas personas en una terracita. Entonces empieza la conversación: “Me llamo Nero... cuponero”, y lo que hace para vender sus cupones es digno de ver (aunque sea en vertical):

Un cupón no te lo vende cualquiera...

Este asunto es incluso más curioso pero quizás no apto para estómagos sensibles. No aparecen vísceras ni falta que hace: ¿te imaginas que te intenta dar la mano una persona con unas uñas de 10 cm? Seguramente no te haga mucha gracia y quieras huir de ese apretón. ¿Y si en lugar de 10 cm fueran 3 metros? Vamos a llevarlo al extremo: ¿y si fueran 9 metros de uñas? Sí, es un extremo muy extremo pero hasta hace poco era real: el hombre con las uñas más largas del mundo las había logrado tener de 9 metros. Hasta que decidió cortárselas. Ahora están en un museo de Nueva York dedicado a objetos raros, y no es para menos. Su logro se puede ver en este vídeo:



Vamos a otras lindes más agradables. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y se puede estar o no de acuerdo, pero sin duda hay perros que ayudan bastante más que muchas personas. Es el caso de Didong, una mascota que se mantiene siemrpe fiel a su dueño y el ayuda con su silla de Danilo Alarcón, una persona que dejó de caminar hace algunos años debido a una lesión en la columna vertebral ocasionada tras un accidente en moto. Didong y Danilo se conocen desde que el can era apenas un cachorro y se ha acostumbrado muy bien a su situación. Sí, por desgracia está en vertical:







Y ahora toca sacar la vena friki, muy friki. Si os gustan los videojuegos y tenéis PS3 y/o PS4, lo más seguro es que conozcáis Uncharted, la genial saga que une plataformas, puzles, disparos, una trama estupenda y, en las últimas entregas, también sigilo.

Los fans llevan años pidiendo una adaptación al cine y que además tenga como protagonista a Nathan Fillion, el protagonista de series como 'Castle' y 'Fireflie', cuyo parecido con Nathan Drake (el protagonista de los videojuegos) es muy grande. Pues bien, un fan ha hecho un cortometraje con calidad cinematográfica y ha logrado que Fillion lo protagonice, y no es el único actor famoso involucrado. El corto se ha hecho viral y ha logrado críticas muy buenas:







Vámonos a Ohio. Dos agentes de tráfico detienen el coche de un conductor que lleva los faros apagados, le van a amonestar y entonces la “genial” idea del presunto delincuente es... acelerar. Sin embargo uno de los policías quiso evitarlo y, tras agarrarse a la puerta del coche, fue arrastrado más de un kilómetro y medio:







¿Discapacidad? Para muchos esa palabra solo es sinónimo de “otras capacidades”, y si no que se lo pregunten a Alfina Fresta, una joven de 29 años que, con la ayuda de su madre para poder mantenerse en pie, sacó un gigantesco y precioso chorro de voz para interpretar una canción de ópera.





Vamos a rescatar esta maravilla. El nombre de John Williams no debería ser ajeno a nadie con un mínimo de cultura cinematográfica y musical. Está detrás de la inmensa mayoría de la música de las películas de Spielberg (Parque Jurásico, El Mundo Perdido, Inteligencia Artificial, Salvar al Soldado Ryan, Indiana Jones), pero también de otras que no son suyas y tienen melodías que forman parte de la historia del cine, como Star Wars.

Dos fans de Williams fueron a la puerta de su casa e interpretaron el tema principal de Star Wars con dos trompetas. El maestro no se quedó indiferente y salió a felicitar a los dos jóvenes por su gran trabajo:







Seguimos con el cine y lo mezclamos con el ejercicio. Si ves tus películas favoritas de super heróes y te preguntas cómo han logrado esos impresionantes cuerpos sanos, te gustará saber que cada vez hay menos CGI (imágenes generadas por ordendor) y que Robert Downey Jr., Chris Evans, Tom Holland y tantos otros pasan gran tiempo en el gimnasio para dar la talla en la gran pantalla. ¿Qué ejercicios hacen? Aquí lo tienes:







Lo mismo podemos decir de Alicia Vikander, quien se tuvo que esforzar al máximo en el gimnasio con su entrenador personal para lograr un cuerpo que pudiera soportar el giganteso nivel de ejercicio que requería su papel de Lara Croft en Tomb Raider de 2018. Y por supuesto comer a horas a las que no le apetecía lo más mínimo.







Hay cosas hipnóticas, que no puedes dejar de mirar por mucho que lo intentes. Nuestra atención se centra en ellas hasta que por fin nos damos cuenta del tiempo que llevamos mirándolas. Un limón rodando, no hace falta más. Bueno, sí, 400 metros de lenta caída por la calle. Puede parecer que no tiene interés pero resulta complicado no ver este vídeo sin parar, que es justo lo que ha logrado este tuitero durante casi 2 minutos:

Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too.

¿Qué tal andáis de calor estos días? Si tenéis una piscina cerca y podéis acceder a ella lo más seguro es que el calor no sea un problema. Y eso es lo que debió pensar un oso de 300 kilos que decidió que estaba cansado de las altas temperaturas. Ni corto ni perezoso se acercó a la piscina más cercana que tenía y se dio un buen chapuzón en ella, salió y se fue.

WATCH: The bear that was cooling off in a Granada Hills pool suddenly makes a break for it, running through yards and crossing the street. Watch animal control officers respond on our livestream here:

Nos despedimos por esta semana con una... ¿Genialidad? ¿Chorrada apabullante? Seguramente las dos definiciones se ajustan a este vídeo. Si tienes un pollo de goma que suene al estrujarlo no habrás podido evitar la tentación de... estrujarlo, sí. De hacerlo sonar tan alto como sea posible y, seguramente, de hacerle sonar con acordes de tus canciones favoritas. Y sobre canciones, ¿te imaginas cómo sería tocar el Canon de Pachelbel con uno? ¿Y con cuatro? Aquí lo tienes: