Muere Kofi Annan, exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz

El ex secretario general de la ONU y nobel de la Paz en 2001, el ghanés Kofi Annan, ha fallecido este sábado a los 80 años de edad, informó su familia.

En la cuenta oficial de Twitter de Annan, sus familiares publicaron un mensaje en el que señalaron que el fallecimiento se produjo tras recibir tratamiento por una corta enfermedad en un hospital de Suiza.

Por ahora, la familia no ha querido revelar la enfermedad que sufría el antiguo mandatario de las Naciones Unidas y pidió "privacidad en este momento de luto".

"Con gran tristeza, la familia Annan y la Fundación Kofi Annan anuncian que Kofi Annan, antiguo secretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz, se fue en paz este sábado, 18 de agosto, tras una corta enfermedad", explicaron sus allegados.

