Lucía Calvo: “El mensaje del Gobierno genera inquietud, extrañeza y temor en las familias”

Los colegios están cerrando el curso estos días. Los alumnos, los profesores y el personal de los centros se han ganado las vacaciones. Algunos de estos centros, los concertados con educación diferenciada reciben como un jarro de agua fría el anuncio de la ministra de Educación, Isabel Celáa.

Lucía Calvo, directora del colegio de educación diferenciada Los Tilos, le responde desde su experiencia también de 12 años en la enseñanza pública. Señala que “si lo que quería transmitir la ministra con sus declaraciones es tranquilidad para los españoles y los padres de familia, no lo ha conseguido”.

De hecho, invita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Isabel Celáa a que les hagan una visita. “Si ellos vieran cómo se trabaja, se quedarían admirados. Si vieran la realidad, podrían abrir un poco su abanico. Lo que se habla de la inclusión, se puede aplicar a la educación diferenciada, como una inclusión dentro de las opciones para educar a los hijos. No estamos confrontados con la educación pública ni privada. Solo pretendemos la buena educación”.

En las aulas de su centro existe separación por sexo entre los alumnos, un modelo que “funciona a nivel de alumnos y satisfacción de los padres”, como explica la directora. Las familias que no se han ido de vacaciones le han trasladado su “inquietud, extrañeza y temor” ante el mensaje del gobierno socialista. “El padre está desconcertado e inquieto porque lo que quiere para sus hijos, puede perder su condición”, explica Lucía.

Reconoce que el modelo diferenciado de centros como el suyo, no es el mejor. Sí que insiste en que es uno más dentro de la variedad de oferta que hay en España. “Existe una diferencia importantísima en la maduración entre los chicos y las chicas. Puedes prestar atención a esa diferencia, y atender a chicos y chicas. Aquí no hacemos nada que no hagan otros colegios con educación diferenciada, que es tener un interés brutal en el seguimiento de todos nuestros alumnos”.

La ministra señala que tiene la intención de establecer un tiempo de “diálogo” con los centros de educación diferenciada. “Estoy convencida de que podremos acordar que el modelo coeducativo más igualitario, aporta mayor valor educativo e inclusivo, en relación a una apuesta decidida por la equidad”, afirma Celáa. Lucía le pide que aclaré cuál es el motivo de fondo de las intenciones del Gobierno. “Que no les guste algún aspecto de nuestro modo de educar y que no quisieran traer a sus hijos a estos colegios, lo entiendo. Les invitaría a que me pudieran decir cuál es la dificultad que plantea la educación diferenciada a la variedad educativa de nuestro país”.