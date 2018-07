Los grandes 'zascas' del mundo científico a Iker Casillas por cuestionar que el hombre llegase a la Luna

Que la libertad de expresión se puede usar para lo que uno mejor considere es un hecho, el problema llega cuando el uso que se le da es polémico, cuestiona algo demostrado y además se hace en una red social como Twitter cuyos usuarios no tienen problema en reírse de cualquier cosa.

La fama no le ha salvado a Iker Casillas, quien tuvo la ocurrencia de publicar una encuesta en Twitter preguntando a todo el mundo si se creían que el hombre llegase a la Luna. Hasta ahí ningún problema. Lo que levantó la polémica fue su opinión: no, él no lo cree y asegura que fue un montaje, sumándose así a las teorías de la conspiración que tantos y tantos años circulan por el mundo y que tantas y tantas veces han sido desmentidas: "El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no!"

Tras dicho tuit llegaron miles de respuestas que hicieron que el portero fuera tendencia en Twitter con respuestas de lo más mordaz y, por qué no decirlo, alguno que otro defendiéndole y asegurando que tenía razón.

Este miércoles varias voces más que autorizadas han decidido responderle y hacerle ver que, aunque es libre de tener su opinión, ésta puede estar equivocada. Uno de ellos ha sido el recientemente nombrado ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que además es astronauta: “Los hechos no cambian opine la gente lo que opine. Los aparatos que llevaron, las huellas, los reflectores láser seguirán estando allí. La foto que despertó el sentimiento de conservación de la Tierra sigue existiendo”

El siguiente zasca lo tenemos de la mano de National Geographic, publicación mundialmente reconocida por su nivel científico y verídico, que no solo le dijeron que la llegada a la Luna fue real sino que además acompañaron al tuit con un enlace a un reportaje en el que se explica todo: "Iker, sí que se llegó a la Luna. Aquí te dejamos vídeos y fotos":

Iker, sí que se llegó a la Luna.

Otro zasca ha llegado de la mano de Santi García Cremades, matemático y divulgador científico en Órbita Laika, quien ha recurrido a dibujos estilo cómics para hacerle saber a Casillas su error: "Hola @IkerCasillas, aquí el amigo @pictoline ha hecho esto para ti y tus discusiones con colegas. De nada.

No se han callado tampoco los de Maldita_Ciencia, parte de las geniales cuentas que componen “Maldita_es” y que desmienten los bulos que hay por internet: “.@IkerCasillas, si nos estás troleando...MANIFIÉSTATE. Si no, por si acaso...Pruebas y datos para convencer a Iker Casillas y compañía de que SÍ hemos llegado a la Luna”

Nuevamente ha quedado demostrado que, aunque Twitter es una red social que supuestamente tiene libertad de expresión (y eso que hay usuarios que han sido bloqueados y hasta eliminados por opinar de forma políticamente incorrecta), si dicha libertad se usa para intentar propagar bulos, los demás usuarios no se van a quedar impasibles.