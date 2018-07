La despedida de Lama a Cristiano Ronaldo y los otros vídeos más vistos esta semana en cope.es

1. Manolo Lama: "¡Ay mi madre el Bicho!, hoy es un día triste para el fútbol español"



"¡Ay mi madre el Bicho!, hoy es un día triste para el fútbol de nuestro país. Es triste para el Real Madrid porque, probablemente, pierda al mejor jugador de la historia. Un tío que le ha ganado cuatro copas de Europa, que le ha metido 451 goles en 438 partidos, que ha sido capaz de sumar cuatro Balones de Oro y que ha vuelto a demostrar que, después de Alfredo Di Stéfano,ha marcado una nueva etapa en el fútbol del equipo madridista"

2. Las mejores frases de Soraya en Herrera en COPE



La candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho este martes al otro aspirante a liderar el partido, Pablo Casado, que eso de "jugar a dividir entre señoras para ver si encuentra hueco" no le gusta, y le ha recordado que su perfil nada tiene que ver con el de María Dolores de Cospedal. En una entrevista en COPE, Sáenz de Santamaría ha añadido que "las señoras en este debate, nos hemos comportado con una educación ejemplar, bastante más que algunos señores", y ha considerado que "la lealtad" con Cospedal no quiere decir que quien la haya votado opte ahora por Casado, "que tiene otro perfil y otro planteamiento totalmente diferente".

3. La religión dejará de ser asignatura computable y no tendrá alternativa

La asignatura de religión no será computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado la decisión del Gobierno durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso.

La ministra también ha propuesto la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos y se muestra en contra de los colegios concertados que optan por la educación diferenciada. "Abriré un tiempo de diálogo con estos centros que han optado por este modelo", ha subrayado la ministra, que ha enfatizado: "podremos acordar que el modelo más igualitario aporta más valor para una educación inclusiva". Asimismo, Celaá ha afirmado que modificará el artículo 109 de la Lomce, que fija que la programación de plazas concertadas es "por demanda social". La ministra considera que esa frase es "un eufemismo" que propicia en algunos casos que la concertada esté por delante de la pública.

4. "El PSOE vuelve al 'guerracivilismo' aunque durante el Franquismo estuviera de vacaciones"



Herrera en COPE criticó duramente la obsesión del PSOE con Franco y la Guerra Civil: "Ya saben ustedes, la Comisión de la Verdad. Es decir, esta señora, Dolores Delgado, va a coger ahora y va a decir cómo fue la verdad de la Guerra Civil. Como que no ha habido historiadores que la han escrito desde, por cierto, diversas ópticas. No ha habido debates profesionales desde diversas ópticas. Ahora, la verdad la va a sellar una sectaria como Dolores Delgado y quien ellos nombren. Es el “guerracivilismo” de un partido que, por cierto, durante el Franquismo estaba de vacaciones, eh. El Partido Socialista. Aquí la oposición quien la llevó fue el Partido Comunista. Todo habría que recordarlo."





5. Expósito: "¿Carmen Calvo me está comparando a mí a mi padre con los cerdos de 'La Manada'?"



El director y presentador de La Tarde no tenía reparos en criticar las polémicas y radicales palabras de Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, cuando aseguraba que "no sé si los hombres saben cómo funcionamos las mujeres porque para eso hace falta que nos escuchen".

El locutor le respondía: "De verdad, cuando esta señora dice que sabe cómo funcionamos los hombres, ¿a qué se refiere? ¿Cómo funcionamos de dónde? Dice 'la mayoría son decentes', faltaría más. ¿Todos los hombres funcionamos igual? ¿Me compara con los cerdos de 'La Manada'? ¿A mi padre, que en paz descanse? Nos trata como a gilipollas. ¿Sabemos cómo funcionan todas las mujeres? ¿También la asesina del 'Pescaíto'? ¿Las que hacen de 'madames' explotando a otras mujeres piensan igua que mi madre, mi hija o mi mujer o compañeras de trabajo? Por favor...".