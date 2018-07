Las sorprendentes fotos que puedes encontrar en Google Maps

Por fuerza, si un coche recorre las calles de una ciudad, tiene que captar momentos de todo tipo, tanto los que tienen ausencia de interés como aquellos que hacen dudar de su realismo, pero sí, han ocurrido.

Veamos algunos ejemplos...

Si hace mucho calor y la sombra no te vale, pues te quitas la ropa y listo:







Viajar en bici con montones de ruedas de repuesto no debe ser muy cómodo, y aun así lo consigue:







Si hay que compensar la salud que da el ejercicio pues nos encedemos un “piti”, todo sea por lograr el equilibro perfecto a lo Thanos...







Cuando uno se pasa de romanticismo en el coche:







Sesión fotográfica al aire libre, sin vergüenza y sin complejos, claro que sí:







Porque para cortar la madera no hay regla alguna sobre la vestimenta, pues sin ella y punto:







Sea real (cosa que dudamos) o de mentira, ese tiburón sobre la casa es realmente... inquietante:







Los dueños de los coches van a quedar encantados si esos animalicos deciden dejar ahí su impronta:







Artistas hay en todas partes, y estas esculturas de coche son muy interesantes:







¿Que no hay una cama cerca? Da igual, mientras haya sitio, como si es una carretera.







Vaya situación más estresante: intentar abrir el coche con un palo. Esperamos que hayan tenido suerte (siempre y cuando no estuvieran robando):







Una palabra para definir la siguiente: MIEDO.







¿Cómo hay que interpretar esta?







Spielberg estaría orgulloso... u horrorizado de cómo transportan un velocirraptor:







Le falta decir “ola ke ase” en klingon:







Cuando no te da el dinero para una vivienda digna, pues te vas a tu coche:







¿La rebelión de los animales?







El culmen del amor por el graffiti y la naturaleza, todo ello en muy poco espacio:







También tenemos los planos aéreos, que nos dejan imágenes como estas: