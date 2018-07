Las cinco mejores canciones de Amy Winehouse en el séptimo aniversario de su muerte

Hace siete años, el mundo de la música lloraba la muerte de una de las voces más importantes de la música inglesa. El 23 de julio de 2011, la cantante británica Amy Winehouse aparecía muerta en su casa de Londres. Muchos expertos en música llegan a la conclusión que Amy Winehouse fue única. Nada más fallecer, su disco “Back to black” se convirtió en el más vendido del siglo XXI.

No fue una carrera larga, sus éxitos se plasmaron entre los años 2004 y 2011, siendo 2008 el año más importante para la artista de Reino Unido. Pero, aparte de los premios que forman parte de la historia de Amy Winehouse como cinco premios Grammy o un World Music Award, los fans recordaran su voz rasgada por canciones como estas.

REHAB

Sus mensajes indirectos dentro de la canción hicieron que este sencillo se convirtiera en 2006 en una de sus señas de identidad. La polémica figura de Amy Winehouse vio la luz con “Rehab”, ““Quisieron mandarme a rehabilitación, pero yo dije no, no y no”

BACK TO BLACK

Fue una de sus canciones más oscuras, mostraba alguno de los momentos más dolorosos que había pasado la cantante inglesa.“Nos dijimos adiós solo con palabras y yo morí unas mil veces. Tú volviste a ella y yo volví a la oscuridad”

YOU KNOW I’M NO GOOD

Esta canción será recordada por su participación en los Premios Grammy del año 2008: Su participación en la gala a través de la pantalla y su problema para entrar en Estados Unidos, como dice la canción: “Ya sabes, no soy una chica buena”

TEARS DRY ON THEIR OWN

Una canción más alegre. La versión original, plasmada en “Back to black”, es muy diferente a la primera edición que vio la luz.“Así que somos historia. Tu sombra me cubre. Y el cielo es un incendio”

STRONGER THAN ME

En esta canción, la cantante inglesa muestra su amor y dotes para el jazz con una letra cargada de ironía: “Deberías ser más fuerte que yo. Has estado aquí siete años más que yo. ¿No te has dado cuenta que se supone que eres el hombre?”