Las 5 noticias de este viernes 13 de julio que debes conocer   

1. La Justicia alemana decide extraditar a Puigdemont solo por malversación

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein decidió extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión. El tribunal indicó asimismo que no percibe inconvenientes o impedimentos a la extradición de Puigdemont, aunque no apunta fechas concretas ni un período en el que se deba llevar a cabo esta operación, un proceso que deberá ejecutar la fiscalía.

Además, decidió que Puigdemont no entre en prisión preventiva, desoyendo la petición de la fiscalía, ya que "siempre" ha cumplido con las obligaciones derivadas de su estado actual de libertad bajo fianza. El tribunal indicó en un comunicado que considera "no admisible" extraditar al líder soberanista por rebelión, como había solicitado el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo español, reiterando los argumentos que ya había expuesto previamente, en los que apuntaba que no se produjo el grado de violencia "suficiente".

2. El Gobierno eliminará los copagos a los pensionistas "más vulnerables"

Medidas encaminadas a recuperar los derechos y "transformar" el sistema sanitario y social, entre ellas va a eliminar los copagos farmacéuticos a los pensionistas "en situación de mayor vulnerabilidad" y recuperará las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras no profesionales de la ley de dependencia.

Chema Moya

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha anunciado que "en las próximas semanas" se aprobará la modificación del decreto para recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria, una medida que -ha señalado- beneficiará a unas 280.000 personas.

3. El Gobierno eleva el objetivo de déficit al 2,7 % en 2018 y al 1,8 % en 2019

El Gobierno español elevará el objetivo de déficit hasta el 2,7 % del PIB en 2018 y al 1,8 % en 2019, en ambos casos cinco décimas por encima de las metas fijadas por el Ejecutivo anterior, ha informado la ministra de Economía, Nadia Calviño. En rueda de prensa en Bruselas, Calviño indicó que los análisis que ha hecho el nuevo gabinete revelan que la senda anterior, que fijaba un objetivo del 2,2 % este año y un 1,3 % el próximo, "no es realista" y que, de "no tomar medidas adicionales", el desvío presupuestario se habría ido al 2,7 por ciento en 2018 y al 2,2 % en 2019.

La titular de Economía dijo que hoy expuso esta situación al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en una reunión "extremadamente constructiva" en la que le transmitió que la revisión en la senda de déficit "permite mantener los compromisos de estabilidad presupuestaria" en un "escenario realista" y "atender a la necesidad de crear empleo".

4. Al menos 19 muertos en la explosión de una planta química en China

Al menos 19 personas murieron y otras 12 resultaron heridas en una explosión registrada en una planta química de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. La fuerte detonación ocurrió la tarde del jueves en la ciudad de Yibin, donde los bomberos trabajaron durante toda la noche para extinguir el fuego, según explicaron las autoridades locales, que investigan las razones del accidente.

EFE

En imágenes difundidas en las redes sociales, puede verse una densa columna de humo sobre la fábrica de la compañía Hengda, que produce principalmente productos químicos. Los doce heridos se encuentran en condición estable, según las autoridades.

5. Luis Enrique será presentado el próximo jueves 19 de julio

Luis Enrique Martínez será presentado como nuevo seleccionador español para los próximos dos años el jueves 19 de julio, tal y como ha informado el Partidazo de COPE. El técnico asturiano sustituye a Fernando Hierro y de esta manera se convertirá en el seleccionador español número 55.

Cordon Press

Los compromisos más inmediatos que tendrá que afrontar Luis Enrique como seleccionador serán los que disputará la selección española en la nueva Liga de Naciones, en la que la "Roja", incluida en el grupo 4 de la Liga A, debutará el sábado 8 de septiembre en Inglaterra frente al combinado inglés y luego recibirá a Croacia el día 11 en Elche.