Las 5 noticias de este viernes 24 de agosto que debes conocer   

1. El Gobierno deja en suspenso la aprobación de la senda de déficit

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido retirar la senda de estabilidad del Consejo de Ministros de este viernes, por lo que no se aprobarán finalmente este viernes pese a que el miércoles recibieron el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

EFE

El Ejecutivo gana así tiempo para decidir cómo sortear el veto del PP en el Senado. De hecho, el Gobierno ya ha asumido la complejidad en completar una reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que evite su desaprobación en la Cámara Alta, con mayoría de populares. El Gobierno sigue manteniendo su senda -frente a la anterior del PP más restrictiva-, que establece unos objetivos de déficit del 1,8 % del PIB para 2019, del 1,1 % para 2020 y del 0,4 % para 2021.

2. Carmen Calvo informará este viernes del real decreto que permitirá exhumar a Franco

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, será la encargada de informar este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, del contenido del real decreto ley que se aprobará con el objetivo de poder exhumar los restos de Francisco Franco. El real decreto modificará la ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

EFE

Fuentes del Gobierno han remitido a la conferencia de prensa que ofrecerá este viernes Carmen Calvo para conocer los detalles del real decreto. Una decisión que aseguran que será totalmente garantista y que abrirá un proceso durante el que deben superarse una serie de trámites como la convalidación del real decreto por parte del Congreso.

3. Los independentistas pasan de los lazos amarillos a la soga y amenazan al Rey

El delirio independentista no parece tener fin. Tras sembrar calles, playas y fachadas de decenas de municipios con los lazos amarillos en solidaridad con los denominados "presos políticos" del procés, la nueva campaña publicitaria usa de nuevo este símbolo para darle la vuelta y convertirlo en una soga. El anuncio, que no ha sido reivindicada aún por nadie, se puede ver desde ayer en una las marquesinas de la plaza Urquinaona de Barcelona. Junto con el lazo invertido en forma de soga se puede leer: "Si vivimos, vivimos para pisar las cabezas de los reyes", una frase extracto de Enrique IV, obra de William Shakespeare.

La gestión de estas marquesinas depende de empresas privadas aunque están subcontratadas por el Ayuntamiento de Barcelona. Fuentes municipales han atribuido a un acto vandálico la aparición de este cartel, ya que no forma parte de ninguna campaña, ni ninguna empresa ni entidad ha pagado por el espacio. "A veces hay gente que levanta las marquesinas y pone mensajes que no forman parte de ninguna campaña", han explicado a Efe fuentes del consistorio. Cuando el Ayuntamiento o la empresa que gestiona estos dispositivos de comunicación detectan casos como este dan aviso para que se proceda a su retirada inmediata, tal y como se hará en esta ocasión.

4. Cuba se adentra en el mundo 3G

El monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, Etecsa, ha probado hoy gratis por segunda vez la conexión a internet 3G en los teléfonos móviles, un servicio que aparentemente está más cerca de concretarse aunque la fecha de inicio y los precios siguen sin conocerse aún. El segundo ensayo ha durado hasta la medianoche de este miércoles y, al contrario del primero efectuado sin previo aviso hace una semana, la compañía anunció a través de los medios estatales que desde la mañana probaría nuevamente "el acceso a internet de los servicios celulares prepago".

Los cubanos otra vez navegan gratis en sus móviles, pero en esta segunda ocasión Etecsa limitó el volumen de conexión a 70 megabytes por cliente. "Durante el plazo de tiempo previsto para la prueba, esta podrá detenerse parcial o totalmente según el comportamiento de la red y los ajustes de parámetros técnicos que se estarán evaluando", informó la empresa.

5. La sanción de la UEFA al PSG no se resolverá antes de fin de mes y no afectará a posibles salidas

Arancha Rodríguez ha informado, tanto en Deportes COPE como en El Partidazo de COPE, que no hay ninguna fecha para la resolución de sanción al PSG, pero antes de que acabe el mes no va a salir. El año pasado se inició una investigación al PSG por sus actividades económicas desde 2015-2017. La UEFA decidió no sancionar al PSG porque cumplía con el déficit.

Pero 15 días después volvió a abrir el caso, pero en el mismo intervalo de tiempo, no estaría incluido el intervalo cuando ficharon a Neymar y a Mbappé. Para 2017-2018, cuando entrarían los fichajes de Neymar y Mbappé, para cumplir con el Fair Play Financiero, el PSG tenía que vender 60 millones de euros, y eso lo ha hecho con jugadores como Pastore y Yuri, más dos jugadores jóvenes, y por tanto el PSG está en regla.