Las 5 noticias de este viernes 17 de agosto que debes conocer   

1. Primer aniversario del 17A con 'La Tarde' en directo desde Barcelona

Este viernes se cumple un año de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils. Con motivo del aniversario de esta tragedia que consternó a todo el país, Pilar Cisneros y Fernando de Haro conducirán juntos el primer programa de "La Tarde" en su nueva temporada desde Barcelona. Ambos comunicadores llevan desde el miércoles en Cataluña para recoger los testimonios más impactantes de aquel fatídico 17 de agosto.

La jornada arrancará a las 09:00 horas en el Palacio de la Generalitat, donde el presidente Quim Torra leerá una declaración institucional acompañado de todo el Gobierno catalán. Los miembros del ejecutivo autonómico participarán después, a las 10:00 horas, en la ofrenda floral con familiares de las víctimas que se realizará en el mosaico Joan Miró de La Rambla, el punto donde se detuvo la furgoneta conducida por el terrorista Younes Abouyaaqoub que atropelló indiscriminadamente a los transeúntes. El acto institucional en la plaza de Cataluña, con el título "Barcelona, ciudad de paz" empezará a las 10.30 horas, en el que coincidirán el Rey, Sánchez y Torra.

2. El Poder Judicial ampara a Llarena ante la demanda de Puigdemont y envía un recado a Sánchez

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado este jueves amparo al juez instructor de la causa abierta por el "procés", Pablo Llarena, ante la demanda presentada contra él en Bélgica por los procesados huidos, que tacha de "ataque planificado" a su independencia.

En opinión de este organismo, la demanda, presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros fugados intenta "sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero".

3. El fiscal de Génova avisa de que puede haber aún 20 desaparecidos

El fiscal jefe de Génova, Francesco Cozzi, ha explicado que se teme que queden aún entre 10 y 20 personas entre los escombros del puente que se desplomó el pasado martes en esta ciudad italiana y que ha provocado al menos 38 víctimas: "Los desaparecidos podrían ser entre 10 y 20 que se sumarían a las 38 personas cuyos cuerpos han sido ya recuperados".

Mientras los bomberos trabajan desde hace 48 horas sin interrupción en el intento de buscar a los desaparecidos, se examinan las cámaras de seguridad de este tramo de autopista para poder conocer el número de vehículos que transitaban en el momento del derrumbe del viaducto. La Delegación de Gobierno de Génova ha especificado que el número de víctimas identificadas son 38 y no 39 como se había dicho con anterioridad.

4. Muere Aretha Franklin, la reina del soul

La cantante estadounidense Aretha Franklin, conocida como la "Reina del Soul", falleció a los 76 años en su casa de Detroit, informó hoy su representante, Gwendolyn Quinn, a medios locales. Quinn indicó que Franklin murió rodeada de amigos y familiares, tras permanecer varios días en cuidados paliativos por el cáncer de páncreas que sufría.

Nacida en 1942 en Memphis (Tennessee, EE.UU.), Franklin llevaba en la música desde los años cincuenta y cuenta con grandes éxitos como "Respect" y "Spanish Harlem", a los que se suma el haber ganado dieciocho premios Grammy. En 1979 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1987 fue la primera mujer que ingresó en el salón de la fama del rock and roll.

5. A día de hoy el Real Madrid no tiene pensado reforzar el equipo

La victoria del Atletico de Madrid en la Supercopa de Europa ha podido provocar nerviosísmo entre los aficionados del Real Madrid por si la plantilla se ha quedado corta después de la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. A pesar de esa derrota, como te venimos contando las últimas semanas en COPE, y aunque de momento el Real Madrid no ha fichado a nadie en el lugar del astro portugués, la directiva no tiene pensado fichar, porque confía en la plantilla que hay actualmente.

Se había pensado en reforzar la línea defensiva, pero creen que no hay ningún jugador que pueda mejorar lo que hay. En cuanto a la delantera, no se ha reactivado ninguna operación ni por Neymar ni por Mbappé ni Griezmann. Incluso en la directiva hay resquemor por la no utilización de Vinicius en la Supercopa de Europa frente el Atlético de Madrid y por tanto optan por utilizar los recursos que tiene la plantilla.