Las 5 noticias de este miércoles 18 de julio que debes conocer   

1. El grito de auxilio de un sacerdote nicaragüense: “¡No nos dejen morir!”

Este martes, la comunidad indígena de Monimbó, al sur de Masaya (Nicaragua), ha sido atacada por los paramilitares del presidente Ortega. El padre Augusto Gutiérrez es el párroco del barrio y la situación le obliga a estar escondido.

Gutiérrez ha explicado que “los paramilitares entraron al barrio, uno de los más grandes de la ciudad de Masaya. Han sido 4 horas de ataque con armamento militar pesado, detruyendo las iglesias. A algunos les han amenazado de muerte, pero hemos dado la cara porque es muy injusto lo que el gobierno está haciendo. Es un genocidio. No tiene otro nombre”.

2. Pedro Sánchez prohibirá por ley nuevas amnistías fiscales

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha presentado hoy ante el pleno del Congreso un programa de gobierno guiado por lo que ha denominado la "agenda del cambio" y que incluye una sucesión de medidas de carácter social y una ley de lucha contra el fraude que prohibirá que haya nuevas amnistías fiscales.

Sánchez, en una intervención de casi hora y media de duración y con críticas a la herencia recibida, ha ido desgranando sus objetivos en los diversos ámbitos de actuación con tres retos principales, el empleo, las pensiones y Cataluña, y con el compromiso de poner "el reloj de la política a la hora de España".

3. Sáenz de Santamaría y Casado se reúnen pero no consiguen resultados concretos

Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado se han reunido en un despacho de la calle Génova. Era la primera vez que ambos candidatos se encontraban cara a cara para hablar de la posible fusión de su candidatura. El tono ha sido cordial, han hablado durante cuarenta minutos, pero el resultado ha sido el previsible: no ha habido acuerdo y concurrirán por separado al congreso del próximo fin de semana.

La exvicepresidenta ha sostenido siempre que es ella la que debe liderar una lista de unidad, porque ganó en primera vuelta; Casado sin embargo ha reiterado que hay que cumplir las normas y que, en todo caso, es ella la que tiene que sumarse a un proyecto que ya ha integrado a los otros cinco candidatos que concurrieron a estas primarias.

4. Trump matiza sus declaraciones sobre las injerencias rusas

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha desdicho sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 después del aluvión de críticas que ha recibido en las últimas horas por desautorizar a las agencias de espionaje de EE.UU. ante su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"Me expresé mal (...) Quise decir que no veo razón por la que Rusia no estuviese detrás" de la interferencia en los comicios de 2016, indicó Trump en unas declaraciones en la Casa Blanca. Trump hizo estas declaraciones después de que su actitud con Putin en la cumbre celebrada el lunes en Helsinki fuera ampliamente criticada, incluso dentro de su propio Partido Republicano, por la complacencia con la que el presidente estadounidense trató al líder ruso

5. Giménez Barriocanal: "España ganó el Mundial hace 8 años, y la Cadena COPE ganó su futuro"

Se acaban de cumplir justo ocho años desde la llegada del actual equipo de Deportes -encabezado por Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño- a la Cadena COPE. Ocho años en los que España también ganó su primer y único Mundial de fútbol hasta la fecha. Un verano de enorme trasiego, tanto en Sudáfrica como en los pasillos de la casa del micrófono azul. Para celebrar todos estos años, el presidente y consejero delegado de la Cadena COPE, Fernando Giménez Barriocanal, ha pasado por primera vez por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE', y ha sido entrevistado por Juan Antonio Alcalá.

"Hubo una gran oportunidad hace ocho años, y un gran sueño para nosotros: fichar al mejor equipo de la radio deportiva española", ha señalado Giménez Barriocanal, que recuerda aquellos días con emoción. De hecho, ha llegado a apuntar que "España ganó el Mundial hace ocho años, pero la Cadena COPE ganó su futuro". Preguntado acerca de si la decisión de fichar a este equipo fue suya, Giménez Barriocanal ha indicado que fue una idea conjunta de esta casa, encabezada principalmente por el actual vicepresidente, Rafael Pérez del Puerto.