Las 5 noticias de este miércoles 22 de agosto que debes conocer   

1. La agente de los Mossos que abatió al atacante de Cornellá: "Me iba a matar"​

La agente de los Mossos d'Esquadra que este lunes abatió al hombre que asaltó la comisaría de Cornellà armado con un cuchillo e invocando a Alá ha asegurado ante la juez que pensó que se trataba de un atentado terrorista y que disparó para protegerse a sí misma y a sus compañeros: "Me iba a matar". Según han informado a Efe fuentes judiciales, ante la titular del juzgado de instrucción número 2 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha comparecido hoy como investigada, como es habitual en este tipo de casos, la agente que abatió al atacante, además de dos sargentos, en este caso en calidad de testigos, uno de los cuales estaba junto a la mossa cuando sucedieron los hechos.

Enric Fontcuberta

El director de los Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, ha defendido este que la actuación de la agente fue "correcta, proporcional, adecuada y congruente" a la situación de "extrema gravedad", mientras la familia del asaltante ha anunciado que estudia denunciar a los agentes por negligencia. Ante la juez, y posteriormente en una reconstrucción de los hechos en comisaría, la mossa y el sargento testigo directo han mantenido una versión coincidente, en el sentido de que actuaron en defensa propia y de la de sus compañeros, que estaban en el vestuario, sin armas, en el momento del cambio de turno.

2. El PP ofrece su mayoría absoluta en el Senado para una posible activación de 155​

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha ofrecido la mayoría absoluta del PP en el Senado para una "posible activación del 155" ante "cualquier vulneración", y ha explicado que propondrán reformar la ley de símbolos, porque la "libertad de unos" termina cuando empieza la "humillación" de la mayoría. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Montserrat ha calificado de "muy graves" las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, sobre "atacar al Estado", y ha advertido de que los políticos independentistas son "insaciables". "Todas las amenazas -ha asegurado- las van cumpliendo, como sucedió los días 6 y 7 de septiembre", del año pasado, en alusión a la aprobación de las leyes de ruptura en el Parlament, ha recordado.

Quique García

Por ello, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "poner freno" al presidente catalán y a sus "amenazas", para que "no rompa otra vez la legalidad" vigente. En este contexto, Montserrat ha ofrecido la mayoría absoluta del PP en el Senado para una "posible activación" en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, ante "cualquier tipo de vulneración". Por otro lado, ha explicado que los populares propondrán en septiembre una reforma de la ley de símbolos para garantizar "la neutralidad" en los espacios públicos, ya que son de "todos" y lugares de "convivencia", y ha reclamado "seny"

3. Un 'decretazo' blindará la exhumación de los restos de Franco​

El camino definitivo parece adoptado y será el de un decreto ley que modifique la Ley de Memoria Histórica para activar el proceso de exhumación de Francisco Franco, con una ventaja para el Gobierno ya que de esta manera se evita que un tribunal ordinario pudiera revocar la decisión de exhumar sus restos mortales. De esta manera, la fórmula deja en manos unicamente del Tribunal Constitucional una impugnación y por tanto dificulta el margen de éxito de un recurso para la familia o para la Fundación Franco.

Con esa baza en la manga, este miércoles por al tarde, la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios preparará el Consejo de Ministros del viernes, el primero tras las vacaciones estivales, y que entre otras cuestiones abordaría esta iniciativa. Una vez aprobada entrará automáticamente en vigor, aunque la norma deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo máximo de 30 días con lo que todos los grupos tendrán que retratarse.

4. Michael Cohen se declara culpable e implica a Trump por pagos ilegales durante la campaña​

El exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, se ha declarado culpable de haber violado normas sobre financiación de campañas electorales y vinculó directamente al presidente de Estados Unidos con pagos para comprar el silencio de dos mujeres que podían perjudicarle de cara a las elecciones. En total, Cohen admitió ser culpable de ocho cargos, que incluyen también evasión fiscal y fraude bancario, y que podrían enviarle a prisión durante años. Políticamente, la clave son los dos delitos de financiación ilegal de campañas electorales reconocidos por el abogado, pues estos afectan directamente a Trump.

Jason Szenes

Cohen, que se entregó al FBI y compareció poco después en Nueva York ante un juez federal, reconoció haber gestionado antes de las elecciones dos pagos, de 150.000 y de 130.000 dólares, a mujeres que aseguraban haber mantenido relaciones con el entonces candidato republicano a la Presidencia. El letrado aseguró que actuó "bajo dirección del candidato" y "con el objetivo principal de influir en las elecciones", implicando explícitamente a Trump en estos delitos. Aunque los documentos judiciales no identifican a las mujeres, todos los detalles coinciden con los casos de la exmodelo de Playboy Karen McDougal y de la actriz porno Stormy Daniels.

5. El Barcelona no ha recibido ninguna propuesta del PSG por Ivan Rakitic​

Según ha contado Helena Condis en Deportes COPE, fuentes del Barcelona aseguran que no hay ninguna propuesta del PSG por Ivan Rakitić, pero el club azulgrana piensan que sí han contactado desde el equipo parisino con el jugador. No obstante el Barça no descarta que pueda llegar una oferta en los próximos días, aunque desde el club lo tienen muy claro, si llega una oferta se van a remitir a su cláusula de rescisión que es de 125 millones de euros y en ningún caso van a negociar por el jugador croata. El Barcelona no tiene intención de vender al croata y les consta que está muy feliz en el equipo catalán. De todas formas el club tiene previsto reunirse con el futbolista y su agente para hablar de su situación ya que le consideran una pieza clave.

Enric Fontcuberta

Rakitić y su entorno guardan silencio mientras que el Barcelona piensa que el PSG no puede pagar los 125 millones de su cláusula sin incumplir el Fair Play financiero. Otro de los nombres que son noticia en la ciudad condal es el centrocampista del Barça Rafinha, ya que el Betis está intentando su fichaje e incluso su padre Mazinho estuvo reunido en el Benito Villamarín tratando el fichaje. Desde el conjunto verdiblanco han intentado la cesión del jugador pero el Barcelona quiere un traspaso. El equipo sevillano está intentando varias fórmulas, como una cesión con opción a compra obligatoria o comprar la mitad del pase del futbolista.