Las 5 noticias de este martes 17 de julio que debes conocer   

1. Deshielo entre Trump y Putin

Trump y Putin han escenificado el deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia tras la cumbre que ambos han celebrado en Helsinki, Finlandia, una relación especialmente marcada durante el mandato Trump por la posible injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. "La Guerra Fría terminó hace mucho tiempo, ha zanjado Putin. El presidente ruso y el estadounidense han elogiado su primera cumbre, celebrada en Helsinki, como una reunión "útil" que ha "cambiado" las relaciones entre sus dos países, declarando incluso el primero que su antagonismo "ideológico" ya no existe.

"La Guerra Fría terminó hace mucho tiempo. La época del antagonismo ideológico entre dos países ya es cosa del pasado. La situación en el mundo ha cambiado radicalmente", declaró Putin, de quien Trump aseguró haber recibido un "fuerte" rechazo a las alegaciones de que influyó en la victoria electoral del estadounidense. Trump dijo incluso que no ve "ningún motivo" por el que Rusia podría haber interferido en las elecciones estadounidenses de 2016, contradiciendo así la conclusión de las agencias de inteligencia de su país.

2. Pedro Sánchez presenta en el Congreso su programa de Gobierno.

El asunto central de comparecencia de Sánchez será, sin duda alguna, la situación en Cataluña y el deshielo de las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat tras el encuentro en Moncloa entre el presidente del Gobierno y el presidente catalán, Quim Torra. El futuro de los líderes independentistas en prisión provisional y la situación judicial de Carles Puigdemont en Alemania -que no podrá ser extraditado por el delito de rebelión- estarán seguro en el debate.

Sánchez anunciará previsiblemente su intención de relajar dos décimas el objetivo de déficit de la comunidades autónomas para el año 2019, que pasaría del 0,1 al 0,3 por ciento del PIB, y supondría unos 2.500 millones de euros. El pleno comenzará a las nueve de la mañana con la intervención, sin límite de tiempo de Pedro Sánchez, al que seguirá el turno de portavoces de mayor a menor representación por espacio de 12 minutos cada uno, cerrando el grupo que sustenta al Gobierno, el PSOE. La Presidencia podrá conceder un segundo turno de portavoces de otros cinco minutos, cerrando el debate el presidente del Gobierno.

3. Cospedal apoya a Casado como una "magnífica opción" para liderar el PP

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha mostrado este lunes su apoyo a Pablo Casado al subrayar que puede ser "una magnífica opción" para presidir el PP y conseguir un partido "fuerte y unido" que esté preparado para luchar por España y los españoles. En declaraciones a los periodistas antes de asistir a un desayuno informativo de Nueva Economía Forum con Casado, uno de los dos candidatos a liderar el PP, hoy en Madrid, Cospedal ha manifestado que su presencia en este foro se debe a que el PP tiene que ofrecer a sus militantes y votantes un proyecto "ilusionante y de futuro".

Según Cospedal, un partido fuerte y unido y con convicciones como el PP tiene que estar preparado "para luchar por España y los españoles"; en este sentido, ha considerado que Casado "puede ser para ello una magnífica opción". Desde que el pasado día 5 se celebró la primera vuelta para presidir el PP, Cospedal, quien fue entonces una de las seis precandidatas, no se había pronunciado por ninguno de los dos finalistas, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.

4. La renovación del Consejo de RTVE se enquista en el Congreso por el error de dos diputados

El error de dos diputados y la ausencia de otros dos, uno del PDeCAT y otro de ERC, ha hecho fracasar por sorpresa la renovación urgente de la dirección de RTVE, que no ha logrado la mayoría absoluta del Congreso por un solo voto, por lo que el Gobierno deberá proponer ahora un administrador único. La Cámara Baja votaba este lunes los cuatro consejeros del Senado propuestos por el PSOE, Unidos Podemos y el PNV, vocales que, a priori, parecían contar con los votos suficientes. Sin embargo, Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep Lluis Micó y Juan Tortosa solo han conseguido 175 votos, ya que dos diputados se han equivocado y han entregado a la Presidencia una papeleta con el nombre del candidato para presidir RTVE, Tomás Fernando Flores.

Una votación que se iba a celebrar a continuación, pero que no se ha producido finalmente al no completarse el Consejo de la RTVE con sus diez miembros, seis del Congreso -elegidos el pasado 4 de julio- y cuatro del Senado. Ante este revés, el real decreto aprobado por el Gobierno prevé que el Ejecutivo proponga el nombre de un administrador único para dirigir de forma transitoria RTVE, candidato que deberá ser ratificado también por el pleno del Congreso, en primera votación por mayoría de dos tercios o después por mayoría absoluta.

5. Cristiano Ronaldo, en su presentación: "Fue una decisión fácil fichar por la Juventus"

Cristiano Ronaldo fue presentado este lunes como nuevo jugador de la Juventus, después de pasar el pertinente reconocimiento médico, y en medio de una gran expectación mediática. Ronaldo, en una comparecencia que duró apenas media hora, comenzó reconociendo lo fácil que fue tomar la decisión de fichar por el equipo juventino: "Fue fácil escoger a la Juventus porque es uno de los mejores equipos del mundo. Es un paso importante en mi carrera, es el mejor equipo de Italia".

Aseguró después que "no estoy triste por dejar el Real Madrid. Los jugadores de mi edad se van a jugar a China o a Catar. Para mí, es un reto seguir en la élite. El Calcio es una Liga muy dura, muy difícíl, pero me encantan los retos. Tengo confianza en mí. Estoy motivado por demostrar que soy un jugador 'top'. Me voy a preparar bien. Los números no engañan, tengo ambición".