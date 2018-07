Las 5 noticias de este martes 10 de julio que debes conocer

1. Comienza el traslado a las cárceles catalanas de los exconsellers Turull, Rull y Forn

La Guardia Civil comenzará el traslado a cárceles catalanas de los exconsellers catalanes de Presidencia Jordi Turull, de Interior Joaquim Forn y de Territorio Josep Rull, en prisión preventiva por el "procés" soberanista catalán. Son los tres últimos presos por esa causa que permanecían en cárceles de Madrid y serán trasladados a Cataluña por decisión de Instituciones Penitenciarias tras consultar al juez del Supremo Pablo Llarena.

Turull, Rull y Forn, que han estado internos en la prisión madrileña de Estremera, partirán en una conducción ordinaria con más reclusos hacia la prisión de Zuera, en Zaragoza. Allí dormirán para el miércoles llegar a las cárceles catalanas como destino final. Se trata del mismo procedimiento que el martes pasado se siguió con el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconseller de Exteriores Raül Romeva, el exdiputado del Parlament y exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

2. Sáenz de Santamaría ve más cerca la victoria en el Congreso

Desde el pasado jueves, los representantes de las dos candidaturas que aspiran a presidir el PP, hacen cuentas y suman apoyos, pero desde el entorno de Soraya Sáenz de Santamaría ya han dejado claro que la victoria será para la ex-vicepresidenta. La sensación es que la cosa va muy bien. Son muy optimistas. Ganarán, dicen, “con más que claridad”.

El vicesecretario de Comunicación, insiste, sin embargo en rechazar la idea de conformar una lista unitaria. Llegará hasta el final, porque, piensa, la victoria de su contrincante no fue tan abrumadora, y se puede remontar. La ex-vicepresidenta llamará, sin embargo, en los próximos días tanto a Casado como a María Dolores de Cospedal para insistir en que quiere liderar un PP por adicción, no haciendo tábula rasa con todo lo anterior.

3. Las lluvias amenazan la tercera jornada de rescates subterráneos en Tailandia

Los equipos de buzos se preparan para retomar hoy el rescate de los últimos cuatro niños y el adulto atrapados en una cueva del norte de Tailandia, una tercera jornada de salvamento que tendrá lugar entre intensas lluvias. Tras el éxito de la primera y segunda misión, en las que han sido rescatados en total ocho niños, el contingente internacional del equipo de rescate tiene previsto adentrarse a lo largo del día en la gruta para proceder al rescate del resto del grupo, atrapado a unos 4 kilómetros de profundidad desde el 23 de junio.

Los ochos menores ya rescatados se encuentran en buen estado de salud y permanecen ingresados en el hospital de Chiang Rai, capital de la provincia homónima y donde se encuentra la cueva. Se espera que, al igual que en las dos anteriores jornadas, las tareas de salvamento sucedan de manera escalonada y tras la salida los rescatados sean trasladados en helicóptero al centro sanitario. El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, visitó anoche a los niños hospitalizados y los familiares de estos horas después de personarse en las proximidades de la cueva para agradecer el trabajo de las más de 100 personas que participan en los operativos, entre ellos el voluntario español Fernando Raigal.

4. Trump nombra a Kavanaugh como nuevo juez del Tribunal Supremo de EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha nombrado hoy al juez conservador Brett Kavanaugh para cubrir la vacante de magistrado del Tribunal Supremo abierta tras el anuncio de jubilación del derechista moderado Anthony Kennedy. Kavanaugh es juez del Tribunal de Apelaciones del Circuito para el Distrito de Columbia, en Washington, desde 2006 y destaca por sus vínculos con las administraciones de la familia Bush. "No hay nadie en Estados Unidos más cualificado para esta posición", aseguró el mandatario sobre su elegido, quien se impuso a otros 24 candidatos de una lista publicada por la propia Casa Blanca. Trump enfatizó las credenciales "impecables" de Kavanaugh, quien cuenta con dos títulos de la prestigiosa Universidad de Yale y ha desempeñado distintas labores en las administraciones Bush. "Es considerado un juez de jueces, un brillante jurista con una de las mentes legales más buenas y agudas de nuestro tiempo", incidió el presidente.

Durante el inicio de su intervención, Trump ha hecho referencia al concepto de "originalista", que se dice de los jueces que interpretan la Constitución tal y como se comprendía cuando fue escrita inicialmente, a finales del siglo XVIII. Sin embargo, este término se había asociado más a otros de los magistrados favoritos y no tanto a Kavanaugh, que ha recibido críticas de ala más dura de los republicanos, entre ellos el senador Ted Cruz.

5. Luis Rubiales y Pepe Castro llaman a El Partidazo de COPE y se enfrentan por la Supercopa de España

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol contestó al presidente del Sevilla en El Partidazo de COPE por la polémica de la Supercopa de España. Castro: "La federación rinde pleitesía descarada al Barcelona". Luis Rubiales: "Si no quieres jugar en Tánger, dame una alternativa aquí delante de toda España".Luis Rubiales y Pepe Castro dieron su versión en El Partidazo de COPE sobre la polémica de la final de la Supercopa de España que se jugará a partido único, decisión que no ha sentado bien en el club andaluz.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. "Pepe Castro me llamó y me dijo: 'Estupendo Tánger, pero tú oblígame porque yo no puedo decir eso. La afición se me echaría encima". Pepe Castro, presidente del Sevilla, en El Partidazo de COPE: "Una cosa es que el Sevilla tenga la comprensión de intentar solucionar un problema y otra que nos veamos sometidos a la pleitesía que le quiere brindar al Barcelona".