Las 5 noticias de este martes 21 de agosto que debes conocer   

1. La mujer del atacante de Cornellà: "Quería quitarse la vida por ser homosexual"

La mujer del atacante de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha explicado que él quería suicidarse por ser homosexual al temer que por eso no le aceptara la comunidad musulmana, han informado a ABC fuentes cercanas al caso.

Enric Fontcuberta

Ella tiene esta impresión y ha explicado a los investigadores que su marido le había dicho varias veces que pretendía quitarse la vida. La mujer supo hace uno año que él era gay y así lo admitió él, lo que acabó llevando a que empezaran a tramitar la separación entre ambos, que además se habían casado para que él pudiera residir en España.

2. La fiscal general cree que no hay delito "ni en quitar ni en poner" símbolos en la vía pública

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha opinado que "no hay delito alguno ni en quitar ni en poner" símbolos en la vía pública, porque es algo que "forma parte de la libertad de expresión". Segarra se ha expresado así, a preguntas de los periodistas sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra que identificaron días atrás a varias personas, entre las que estaba un guardia civil, por quitar lazos amarillos de la calle en varias localidades de Tarragona.

"No estoy juzgando sobre una legislación que no me toca a mí responder sobre aplicación", ha matizado Segarra, subrayando que "son las autoridades gubernativas catalanas las que tomaran las decisiones, seguramente las más oportunas". Y ha añadido que "por ahora no hay ningún procedimiento penal abierto", insistiendo en que, a su juicio, "tan lícito es publicitar una opinión ideológica, como manifestar una opinión contraria retirando material que se ha depositado".

3.Fundación Franco: "Sin permiso de la familia una exhumación es una profanación"

El presidente ejecutivo de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, ha dicho este lunes que "un cadáver pertenece a su familia, y una exhumación sin el permiso de la familia es una profanación, que es un delito, y habría una querella" en referencia a la intención del Gobierno sobre Franco.

En declaraciones, ha puesto en duda que el Consejo de Ministros vaya a iniciar el próximo viernes los trámites para desenterrar su cuerpo y, en todo caso, se ha preguntado cuál sería la fórmula. "Todo son conjeturas -ha agregado-. ¿Va a ser un decreto-ley, una proposición de ley o un real decreto?".

4. Tres heridos en un tiroteo en el Metro de Londres

Al menos tres personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este lunes en las inmediaciones de la boca de la estación de Metro de Kingsbury, en el noroeste de Londres, según ha informado el diario 'The Sun' en su edición digital.

WILL OLIVER

Las redes sociales han publicado noticias varias personas heridas de bala e imágenes de los servicios de emergencia en el lugar. "La Policía y el Servicio de Ambulancias de Londres fueron alertados en torno a las 21.45 horas del lunes 20 de agosto por varios disparos en la calle Kingsbury", ha explicado un portavoz policial que ha conrmado tres heridos. "Hallaron a tres personas heridas. Esperamos la valoración de su estado", ha añadido.

5. Valencia y Atlético de Madrid empatan en Mestalla

Valencia y Atlético de Madrid iniciaron la Liga con un empate (1-1) en un partido intenso y de fuerzas niveladas en las que el equipo madrileño dominó la primera parte ante un Valencia que reaccionó en la segunda, aunque los minutos finales, tras los cambios, fueron nuevamente del conjunto de Diego Simeone.

MANUEL BRUQUE

El guión fue el esperado entre dos equipos potentes y trabajados en un choque en el que el Valencia fue capaz de plantar cara al campeón de la Supercopa de Europa y desperdició dos claras ocasiones en los últimos instantes.