Las 5 noticias de este lunes 23 de julio que debes conocer   

1. La semana de Casado

Pablo Casado tomó el domingo las riendas del PP, pero no va a tener tiempo ni para asumir su nueva condición de presidente de uno de los principales partidos de España. Hoy acudirá hoy a Santiago de Compostela para asistir al funeral institucional en memoria del que fuera presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Alborch, y, a partir de aquí deberá adoptar esta misma semana, una serie de decisiones de puertas adentro y de puertas afuera.

Zipi

De puertas adentro, Casado deberá desvelar, por ejemplo, quién será su número dos en el partido. Todo apunta a que el cargo recaerá en una mujer, (en todas las quinielas aparecen Eperanza Oña e Isabel García Tejerina, pero esta última ya ha admitido que no se ve en ese puesto), cargo que deberá ser ratificado posteriormente por el Comité Ejecutivo Nacional del PP...

2. Puigdemont se asegura el control del PDeCat

La sesión plenaria de la Asamblea del PDeCAt ha elegido la lista encabezada por David Bonvehí para integrar la nueva dirección del PDeCAT . Con el 65,27% de los votos y un significativo voto de castigo, del que se ha beneficiado la candidatura alternativa liderada por David Torrents (28,9%).

Quique García

Paralelamente, la comisión delegada que deberá encargarse de pilotar la integración del PDeCAT en la Crida Nacional per la República, impulsada por Carles Puigdemont, y que estará formada por los tres exconsellers presos -Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn- y el extitular de Cultura Lluís Puig, en Bélgica, ha sido avalada por el 93,9% de los votos. Precisamente los tres exconsellers han hecho, a través de una carta leída en la asamblea del partido, un llamamiento a la "unidad", sin caer en "batallas y personalismos estériles".

3. Cifuentes, citada de nuevo por la jueza que investiga su máster

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes está citada a declarar en las próximas horas por la jueza que investiga el caso de su máster después de que no se personara en el juzgado el pasado 25 de junio al alegar a última hora que padecía unas fuertes migrañas.

La expresidente de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, debe comparecer a las 16.30 horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid Carmen Rodríguez Medel, que la investiga por los delitos de cohecho y falsedad en documento público. El pasado 25 de junio, la jueza envió a un médico a casa de la expresidenta madrileña para corroborar la razón esgrimida para su incomparecencia. El forense certificó que padecía fuertes migrañas.

4. Catorce fallecidos en once accidentes de tráfico este fin de semana

Catorce personas han fallecido en los once accidentes mortales ocurridos en las carreteras españolas desde las tres de la tarde del viernes hasta las doce de la noche de ayer, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Robin Townsend

El siniestro más grave ocurrió la madrugada del sábado, día 21, en la carretera C-63 a su paso por Vidreres (Barcelona), en un accidente en el que cuatro jóvenes gerundenses murieron al colisionar frontalmente el turismo en el que viajaban con una furgoneta ocupada por dos alemanes, que resultaron heridos de extrema gravedad.

5. Bruno Hortelano, en Tiempo de Juego: "Esta mañana podría haber bajado de 20 segundos pero estaba pensando en correr bien la final"

El atleta español Bruno Hortelano estuvo en el Tramo Final de Tiempo de Juego con Abert Díez tras conseguir la corona que le acredita como campeón de España de 200 metros lisos y un nuevo récord nacional del doble hectómetro con un marca de 20.04.

Cope.es

Para Hortelano tiene más importancia "conseguir la marca personal que el récord de España tras dos años que han sido muy duros". "Te preparas para estas cosas pero nunca sabes cuando van a salir y cuando esta mañana he visto el marcador me he llenado de emoción y me ha salido de dentro", confesó Hortelano.