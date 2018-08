Las 5 noticias de este jueves 23 de agosto que debes conocer   

1. El alcalde de Ceuta pide a Sánchez que proteja a guardias y policías

El alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha informado en los micrófonos de 'La Linterna' que todavía no ha podido contactar con los guardias civiles que han resultado heridos en el asalto a la valla de la ciudad autónoma pero que está muy atento su evolución. “La Guardia Civil cuenta con el respeto y el cariño de todos los españoles y de todos los ceutís”, ha afirmado Vivas. “Han tenido que ser siete los guardias civiles atendidos en una situación inquietante, por lo que este hecho exige medidas para permitir la inviolabilidad de nuestras fronteras y la integridad de las fuerzas de seguridad”.

En otro orden, el alcalde de Ceuta ha señalado que desde el ayuntamiento no tienen la competencia de determinar el número de agentes que deben estar en el control fronterizo, pero este tipo de actos obligan a pedir al Gobierno Nacional que atienda las necesidades de la Guardia Civil en Ceuta. Juan Jesús Vivas también ha desvelado que esta misma mañana el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha puesto en contacto con él para tenderle su mano y apoyar a la ciudad de Ceuta y a la Guardia Civil en todas las exigencias que haga al Gobierno de Pedro Sánchez.

2. Ciudadanos y PP no apoyarán el decreto ley para exhumar los restos de Franco​

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado que su partido no apoyará la convalidación en el Congreso del decreto ley del Gobierno para exhumar los restos de Franco, que aprobará el viernes el Consejo de Ministros, si bien no ha desvelado si su formación votará en contra o se abstendrá: "Es algo que ni siquiera hemos debatido". Rivera ha asegurado en Onda Cero este asunto no es una prioridad ni tiene el carácter de urgencia, que marca un decreto ley.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado hoy que su partido "no puede votar a favor" en el Congreso del decreto ley que tiene previsto aprobar el Gobierno este viernes en el Consejo de Ministros e incluso se plantea recurrirlo ante el Constitucional. En una entrevista en RNE, García Egea ha considerado que no se justifica el utilizar la fórmula del decreto ley, que se reserva para asuntos urgentes, para una cuestión de hace 40 años y el PP "va a dar la cara y recurrir" todo este tipo de mecanismos que "no tengan carácter de urgencia". Para García Egea lo que sucede con esta exhumación del Valle de los Caídos es que "Sánchez va a intentar resucitar a Franco porque no tiene futuro" y, de esta manera, intenta hacer una "cortina de humo" para no hablar de su debilidad en el Gobierno, con solo 84 diputados en el Congreso.

3. El restaurante de Lérida del plato "Guardia Civil andaluz a la brasa” pide disculpas​

El propietario del restaurante Nova Fontblanca de Balaguer (Lleida) ha pedido este miércoles disculpas por la polémica generada por el nombre de dos de sus platos y ha asegurado que cambiará su nomenclatura para no ofender a nadie, a la vez que ha denunciado haber recibido insultos y amenazas por este hecho. El restaurante, situado en el polígono industrial Camp Llong de Balaguer, ofrece en su carta de desayunos y menús platos como "Guardia Civil andaluz a la brasa de carbón con pan torrado y ensalada de payés" y "Manos de jueces y fiscales del Constitucional hechos a baja temperatura y acabados a la brasa de carbón".

En relación con el primero de los platos, el propietario del restaurante, Toni Punyet, afirma que "se trata de una expresión culinaria típica catalana" y que se refiere a dos arenques curados con sal gruesa. "Dado que se trata de un producto importado originario de Huelva y que antiguamente solo se vendían de dos unidades en dos unidades y tenían un aspecto rígido y seco, la cultura popular catalana les denominó 'un guardia civil andaluz'", explica el cocinero, que afirma que por este motivo recuperó "esta expresión popular para denominar el plato, que consiste en un arenque salado a la brasa".

4. Trump niega cualquier conducta criminal tras ser acusado por su exabogado​

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tratado de desmarcarse del crimen federal en el que le implicó este martes su exabogado personal, Michael Cohen, al asegurar que el pago para acallar a dos mujeres durante la campaña electoral de 2016 no supuso una violación de las leyes electorales. Un día después de que Cohen se declarara culpable de varios delitos y acusara al presidente de haberle pedido que pagara a esas dos mujeres para evitar que hablaran de las supuestas relaciones que habían mantenido con el entonces candidato republicano, Trump minimizó el caso y acusó a su exabogado de mentir.

"¡Si alguien está buscando a un buen abogado, sugeriría con contundencia que no contratase los servicios de Michael Cohen!", escribió Trump a primera hora en su cuenta de Twitter, donde acusó al letrado de haberse "derrumbado" e "inventado historias para lograr un pacto" con los fiscales que le atosigaban. Horas después, el mandatario cuestionó la versión de Cohen de que su pago a las dos mujeres, que supuso una violación de las leyes sobre financiación de campañas, se produjo "bajo dirección del candidato", es decir, de Trump. "Me enteré más tarde (del pago a las dos mujeres), más tarde", afirmó el presidente a la cadena televisiva Fox News.

5. Los futbolistas, dispuestos a llegar a la huelga si LaLiga no rectifica​

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas de España (AFE), aseguró que los futbolistas llegarán "hasta el final" si tras reunirse con LaLiga en septiembre, no revoca su decisión de disputar un encuentro oficial en Estados Unidos. "Nosotros tenemos varios problemas. Necesitamos arreglarlo con la patronal y le diremos todos nuestros problemas. Si a partir de ahí y tras unos días no nos contestan tenemos que arreglar la situación. Estamos convencidos de llegar hasta el final", declaró en rueda de prensa Aganzo al ser preguntado sobre la posibilidad de acudir a la huelga.

Una decisión consensuada por la AFE con los capitanes de Primera División tras una reunión celebrada este miércoles con motivo de la decisión "unilateral" de LaLiga de disputar un encuentro de competición oficial en Estados Unidos y que supuso "la gota que colmó el vaso tras una serie de malas decisiones que van en contra del fútbol español". AFE puso fecha para tomar esta decisión a "finales de setiembre o principios de octubre", cuando tienen programada una reunión con la patronal. Una intención consensuada con todos los futbolistas: "Todos los jugadores están en contra de todo esto. Están sorprendidos e indignados; todos están con la AFE", dijo Aganzo.