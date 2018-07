Las duras críticas de Pedro García Aguado (“Hermano Mayor”) a Pedro Sánchez

Pedro García Aguado, mayormente conocido como el “Hermano Mayor”, ha publicado varios tweets criticando duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, publicaba un tweet señalando que “el PSOE intentó tumbar los presupuestos de 2018” cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno con el apoyo del partido naranja.

Este mensaje ha tenido mucha repercusión en las redes sociales pero la respuesta más destacada ha sido la del presentador de Atresmedia. Pedro García Aguado señaló que el líder del ejecutivo “tenía mucha jeta”.

He conocido personas con la jeta muy dura, pero lo de este tipo es de récord. Qué Jeta tienes tocayo!!!! @sanchezcastejon https://t.co/bDdtvkykJi

Pedro García Agudo está muy atento a las decisiones que toma el Gobierno socialista, en su cuenta de twitter hay más comentarios respondiendo y mencionando a Pedro Sánchez. En alguno de esos tweets hace referencia a datos de empleo en España o sobre la entrada de emigrantes en Ceuta.

Vaya y de estos Nadie habla en los medios? Mira @sanchezcastejon si vas de bueno, hay que serlo con todos y ayudarles ya que les has dicho que eran Bienvenidos, y lo son. Esta medalla no te la poned también, mira lo que has conseguido machote! https://t.co/OFbJE9z381