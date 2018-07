Las divergencias entre JxCat y ERC por los diputados suspendidos obligan a retrasar el pleno de este miércoles

Las diferencias de criterio entre JxCat y ERC sobre cómo resolver la situación de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo han obligado a retrasar la hora de inicio del pleno de hoy, previsto inicialmente para las 10.00 horas.La Mesa está reunida desde las 09.20 horas de la mañana y, de hecho, ha empezado ya con veinte minutos de retraso por esas divergencias entre Junts per Catalunya y ERC en los últimos días.

La sustitución temporal de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo ha abierto un debate interno en las filas del independentismo, en el que JxCat exigió ayer que la solución que adopte la Mesa del Parlament solo se aplique "de manera excepcional" durante el pleno que se celebra hoy y mañana. Fuentes parlamentarias han explicado que ERC no acepta la posibilidad, sugerida también por JxCat, de que Carles Puigdemont no sea sustituido por ningún otro diputado, a diferencia de los otros cinco parlamentarios suspendidos -Oriol Junqueras y Raül Romeva (ERC), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat)-, que sí delegarían sus funciones para el pleno de hoy y mañana.

Según ERC, no deben establecerse diferencias entre "diputados de primera y diputados de segunda" entre los seis suspendidos por el Supremo: "O todos o ninguno", han zanjado fuentes republicanas, que incluso han advertido de que si no hubiera acuerdo y se persistiera en esa diferenciación entre Puigdemont y el resto de diputados, eso podría desembocar en unas elecciones anticipadas en octubre.

Este desacuerdo sobre la sustitución temporal de los diputados suspendidos puede acabar conduciendo al presidente del Parlament, Roger Torrent, a suspender la celebración del pleno, según las fuentes parlamentarias consultadas. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Cámara, Carlos Carrizosa, ha lamentado en Twitter que "son más de las diez y la sesión de control y el pleno por la convivencia no están pudiendo empezar. Los diputados se preguntan por los pasillos qué decidirá la Mesa, si esta vez respetarán la ley. Cs no admitirá sustituciones no previstas en el Reglamento", ha afirmado.