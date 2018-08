La joven, lanzada a 20 metros de altura, se sincera: "Quiero que vaya a la cárcel, porque casi me mata"

La adolescente que fue arrojada por su 'amiga' a 20 metros de altura, ya se está recuperando en casa de las secuelas. Ahora, ha sido su turno para hablar a cerca del accidente, ya que hasta entonces solo había hablado su entorno. Y lo ha hecho con una frase incendiaria: "Quiero que vaya a la cárcel, porque casi me mato". Jordan Holgerson, de 16 años, continúa recuperándose de seis costillas rotas, dos pulmones perforados y varias otras lesiones internas sufridas después de que Taylor Smith, de 18 años, la empujara desde un puente.

"Quiero que vaya a la cárcel, porque casi me mato"

"Bueno, al principio no quería que Taylor se metiera en problemas, pero ahora que lo he pensado más, estoy deseando que vaya la cárcel y piense al menos en lo que hizo", dijo Holgersonen declaraciones a la cadena norteamericana NBC News en una entrevista desde su casa. La policía cerró la investigación y transmitió el caso a la fiscalía del condado de Clark, por posibles cargos criminales. La chica que le empujó, dijo a esta cadena que se sentía muy mal por todo lo ocurrido. Dijo que no tenía la intención de hacerla daño.

El incidente ocurrió el 7 de agosto, cuando las niñas estaban con sus amigos en un área recreativa del Parque Regional Moulton Falls. A pesar de que un letrero que dice que saltar y bucear está prohibido, el puente es un lugar popular para temerarios locales: "Yo quería saltar, pero cuando subí me asusté, por lo alto que estaba" dijo a NBC News.

Los que suelen saltar en esa zona, dicen que es primordial entrar al agua con los pies, porque sino como dicen los médicos, es como aterrizar en cemento. La caída se puede ver en el vídeo difundido por las redes sociales. Holgerson se está recuperando, dijo que constantemente se acuerda de sus heridas: "Tengo mucho dolor. Por las mañanas es lo peor, le duele respirar".