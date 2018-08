Un hombre intenta robar en un 'escape room' y acaba llamando a la Policía

Un hombre de 40 años, Ryew Wardlaw, sufrió un final de lo más inesperado. Una historia casi de película lo que le sucedió a este hombre de Portland. Concretamente de la ciudad de Vancouver, en el estado de Washington. Su intención, era ni más ni menos que robar la caja, pero una vez se vio con el botín no supo salir. ¿Por qué? Se encontraba en un 'escape room', y no pudo salir. Es decir, intentó robar la recaudación, y finalmente tuvo que llamar a la policía, para que le ayudaran a salir, ya que no encontraba la salida.

El delincuente entró por error en una de las tres habitaciones del NW Escape Experience de la ciudad, y como ya sabéis, acabó encerrado en la peor de ellas, la denominada 'The Kill Room'. Uno de los propietarios del local, Rob Bertrand, lo analizó de esta manera: “Si no sabes dónde te estás metiendo, esta habitación es realmente aterradora”, ya que dentro de esa sala hay simplemente una terrorífica mesa para realizar autopsias, y un cuerpo sin vida.

Una habitación está diseñada para grupos de entre 4 y 10 personas, y en la cual tienen 60 minutos para lograr descifrar el rompecabezas. Por ello, podemos concluir que Wardlaw pudo perder la paciencia rápidamente ante la terrorífica ambientación del lugar, y por eso decidió llamar a la policía, para que le viniera a rescatar. Imagínense cómo debería estar, que no logró ver ni las puertas de la salida de emergencia.

Sin embargo, el susodicho tendrá que arreglar todos los desperfectos que causó al entrar y al intentar salir de manera descontrolada y precipitada, antes de que llegara la patrulla de policía. La suma total asciende a 1.500 dólares que deberá abonar al propio local. "Te paras a pensarlo y es muy divertido. Podemos decir con orgullo que tenemos el único 'escape room' del noroeste de EEUU con un 100% de ladrones capturados", bromeaba uno de los propietarios.