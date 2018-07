Identificado 60 años después de su muerte gracias a las redes sociales

Parece una historia de película , pero no lo es. Un esquiador francés que hace 60 años falleció a 3100 metros de altura ha sido ahora identificado a través de las redes sociales. El protagonista es Henri Le Masne, y falleció en el año 1954. Pero hubo que esperar hasta el año 2005 para que se encontraban restos humano en el Valle de Aosta, donde se econtraba esquiando 45 años antes. Y ahora se ha identificado al protagonista a través de fotos que la Policía italiana ha distribuido por Twitter.

Datos como la altura, su estilo de vida, este tipo de datos son los que la Policía compartió en la red social. Pero se encontraron con una traba. No sabía si era italiano o no, por lo que si los distribuían por sus seguidores estos no lo lograrían descifrar ya que no era italiano. Pero el milagro se hizo posible, de una manera muy curiosa. Una chica francesa, escuchó la historia a través de una emisora de radio francesa y rápidamente pensó en su tío. Henri, nació al oeste de Francia, concretamente, en Alenzón. Su sobrina explicó como falleció: "Murió con sus esquís en el Cervino en 1954, un día de una gran tormenta".

Otro de los familiares que ha saltado a la palestra es su hermano, de 94 años, que se vio gratamente sorprendido por el descubrimiento, así lo explicaba en un correo que envió. "Soy el hermano de Henri Le Masne, quien es probablemente el esquiador desaparecido hace 64 años cuyo cadáver ha aparecido. Mi hermano Henri, soltero, era una persona bastante independiente, que trabajaba en la administración civil del Ministerio de Finanzas en París".

En el momento de la desaparición, Roger fue al hotel de montaña en el que su hermano había reservado una habitación durante quince días, dejando ahí sus pertenencias personales. Nunca regresó de ese viaje de esquí.