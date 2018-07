Efe Nacional (14 Jul)

LOS SANFERMINES 2018 LLEGAN A SU FIN

Los sanfermines 2018 finalizan este sábado, lo que supone el inicio de la cuenta atrás para las próximas fiestas de Pamplona.

Será con una jornada plagada de despedidas: la de los encierros con la ganadería de Miura, la de la corporación municipal ante la imagen del santo, la de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la del nocturno "Pobre de Mí".

CIUDADANOS ELIGE AL ASPIRANTE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Los afiliados de Ciudadanos Andalucía eligen este fin de semana en sus primarias al candidato de la formación naranja que aspirará a presidir la Junta de Andalucía y a los cabezas de lista de las cinco provincias que cuentan con más de cuatrocientos inscritos.

Las votaciones para elegir al candidato se realizarán de forma telemática entre las ocho de la tarde del sábado 14 de julio y las ocho de la tarde del domingo 15, aunque los resultados no se conocerán hasta el lunes 16 por la mañana.

ÚLTIMO DÍA DEL MAD COOL FESTIVAL

El multitudinario Mad Cool Festival cierra hoy las puertas de su tercera edición, en la que recibe a más de 240.000 personas en tres jornadas, con Queens of the Stone Age y Depeche Mode en el centro de un cartel muy poblado que además reunirá a Jack Johnson, Nine Inch Nails, Future Islands y Dua Lipa.

Se espera que este sábado, al igual que en la segunda jornada, vuelva a existir normalidad en los accesos, tanto a pie como por carretera.

IRON MAIDEN, EN EL METROPOLITANO

La banda británica Iron Maiden se presenta hoy en el Estadio Wanda Metropolitano en un concierto exclusivo en España que, dentro de su gira "Legacy of the Beast", reunirá a más de 50.000 personas que agotaron la mayor parte de las entradas en apenas una hora.

Este el segundo concierto que alberga el nuevo estadio del Atlético de Madrid, ya que Bruno Mars se adelantó e inauguró el pasado 22 de junio el coliseo rojiblanco como escenario musical.

GORILLAZ Y NOEL GALLAGUER, POSTRES DEL BBK LIVE

La banda británica de rock alternativo Gorillaz y el grupo Noel Gallager's High Flying Bird, liderado por el excompositor y guitarrista principal de Oasis, ofrecen los conciertos estelares de la última jornada del festival BBK Live de Bilbao.

En su décimo tercera edición, este certamen, uno de los principales que se celebran en el norte de España y que atrae principalmente al público anglosajón, francés y local, ha seguido creciendo tanto en número de artistas que actúan -27 más que el año pasado- como en escenarios-dos más- y actividades paralelas.

SEGUNDO CONCIERTO DEL FESTIVAL DE CAP ROIG

Palafrugell (Girona).- El cantautor británico Bryan Ferry, que fue líder de la banda Roxy Music y una referencia mundial de la música pop, protagoniza hoy el segundo concierto del festival de Cap Roig, después de la inauguración del viernes a cargo de Luis Miguel.

El director del festival destacó que, por encima de toda esa lista de artistas, lo que convierte un concierto en Cap Roig en algo "superespecial" es su entorno, con el escenario enclavado en unos jardines botánicos junto al mar.

KISS CIERRA EL RESURRECTION FEST

Viveiro (Lugo).- Los neoyorquinos Kiss, una de las bandas con más solera de la historia del rock, interpretarán hoy sus temas más emblemáticos en la clausura del Resurrection Fest 2018.

En esta última jornada también actuarán otros grandes reclamos como Prophets of Rage, Frank Carter & The Rattlesnakes o Exodus.

HOY TERMINA EL FESTIVAL CRUÏLLA

El Festival Cruïlla de Barcelona se clausura hoy con la actuación de David Byrne, que presenta su primer álbum en solitario en 14 años, "American Utopia" (2018), el dúo francés Justice, los legendarios Orbital y la banda de rap norteamericana The Roots.

El director del festival se ha mostrado satisfecho de poder "juntar auténtica historia viva de la música contemporánea con alguna de las apuestas más transgresoras de la actualidad" y ha destacado "la buena salud" de la música nacional.

CHUBASCOS Y TORMENTAS EN EL NORTE Y DESPEJADO EN EL RESTO DEL PAÍS

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, cielo despejado en la mayor parte del país, salvo en el norte, donde se esperan probables chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes en Galicia y en el entorno cantábrico occidental.

Las temperaturas serán significativamente altas en las depresiones del noreste peninsular, en aumento en la cuenca del Ebro, área mediterránea y tercio sur peninsular, aunque en Galicia occidental podrán estar en descenso.